Mannen i 20-årene ble framstilt for fengsling mandag ettermiddag.

Foruten kravet om fengsling i fire uker, fikk politiet også rettens medhold i at den siktede skal sitte fengslet med brev- og besøksforbud.

Mannen samtykket til kravet om varetekt. Rettsmøtet ble derfor holdt som såkalt kontorforretning, det vil si at dommeren alene treffer en beslutning på bakgrunn av dokumentene i saken.

Søndag opplyste politiet at mannen er siktet for drap ved at han skal ha knivstukket sin jevnaldrende kjæreste. Mannen har forklart seg om hva som skjedde, og han har knyttet seg til hendelsen.

Paret kom fra samme land utenfor Europa, men har vært i Norge i halvannet år. De skal ha bodd hver for seg.

Kjærestepar

Både avdøde og siktede har bakgrunn fra et annet land, og var asylsøkere med midlertidig opphold i Norge. De har ikke vært lenge i Norge.

– De to har hatt et slags kjæresteforhold, men det er usikkert om de var det nå, sa Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt til TV 2 søndag.

De to bodde ikke sammen, og den fornærmede kvinnen var på besøk hos siktede da drapet skjedde.

Søndag jobbet politiet med å få varslet kvinnens pårørende.

– Vi har foreløpig ikke klart å varsle pårørende. Vi vet ikke om de har noe familie i Norge, men vi håper å få kartlagt dette gjennom avhøret med siktede, sa Metlid.

Meldte om slåsskamp med kniv

Det var klokken 00.26 natt til søndag at politiet fikk melding om en slåsskamp med kniv i leilighet på Kjelsås i Oslo.

– Det var et vitne som ringte oss og sa at det var en slåsskamp med kniv inne i en leilighet, sa operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til TV 2 tidlig søndag morgen.

Da politiet kom til stedet ble kvinnen funnet knivstukket i en oppgang. Operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt opplyste at kvinnen var livløs og at det ble utført livreddende førstehjelp på stedet.

– Vi er ganske raskt på stedet med flere enheter. Vi søker etter den siktede, og finner han i området, sa Ullsand til TV 2.

Ullsand ønsket ikke å si om mannen ble pågrepet i leiligheten eller et annet sted.

Kvinnen ble så sendt til sykehus. Rundt to timer senere, klokka 02.15, opplyste Ullsand at kvinnen var omkommet.

Mannen som varslet om hendelsen er avhørt av politiet. Operasjonslederen ville ikke kommentere hva som kom fram i avhøret, men mannen var venn med siktede.

(NTB / TV 2)