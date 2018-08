– Familier som dem er en gavepakke til fellesskapet

Det sveiper en ungdomsbølge over norsk idrett.

Fellesnevneren for mange av dem som har slått gjennom de siste årene og leverer gode resultater med det norske flagget ett eller annet sted på konkurranstøyet, er at de har hatt usedvanlig stor støtte hjemmefra.

Fra denne sommeren er løperfamilien Ingebrigtsen er ekstremeksempelet, men også Casper Ruud og Anders Mol/Christian Sørum har familiene tett involvert på idrettskarrieren.

Det er mange likhetstrekk med vintersportens Johannes Høsflot Klæbo og Henrik Kristoffersen - for ikke å glemme Magnus Carlsen.

SJEF: Marit Breivik. Foto: Wold, Ole Martin

Familie-suksess

Sommeridrettssjef i Olympiatoppen, Marit Breivik, tror mange ikke hadde nådd toppen uten den store støtten fra familiene sine.

– Det ser ikke slik ut pr. i dag. Når man hører historien til for eksempel Ingebrigtsen, så er det en imponerende familieinnsats. Det kan også være at unge utøvere tør å gå den veien når de har så sterk støtte i familien. Det er ingen grunn til at familier ikke skal berømmes for jobben de har gjort, sier Breivik til TV 2.

Hun nevner økonomi og helhet i hverdagen som punkter der en støttende familie er essensielt for unge utøvere som ønsker å satse.

– Er alle familiene som leverer en gavepakke til Olympiatoppen?

– Det er først og fremst en gavepakke til familien selv at de har den kraften og den styrken, og så er det en gavepakke til den særidretten og fellesskapet, sier Marit Breivik.

– Olympiatoppen er til for å støtte opp under dem som vil, har potensialet og som når opp. Vi skal gjøre de beste litt bedre.

– Et spleiselag

Hun mener det ikke er et nederlag for dem at mange kommer opp litt på siden av den norske idrettsmodellen som er for de store massene.

– Det er positivt at så mange unge kommer opp. Jeg er litt overrasket over en del miljø som slår seg veldig fort opp i senior. Sandvolleyballguttene er det siste eksempelet som er utrolig imponerende. Vi så dem litt i fjor, så har de klatret helt til topps i år. Det er sterkt. Det er veldig dedikerte utøvere som har drevet på siden de var ungdom/junior på internasjonalt nivå, og så har de en familie som satser veldig på at de skal få det til. Det ser vi flere plasser at det er et sterkt familieengasjement, så er forbundet med og Olympiatoppen litt.

– Jeg vil se det som en styrke at det er et spleiselag, og at vi er flere om å skape den helheten. Vi må gjøre det beste ut av den situasjonen og ressursene vi har.