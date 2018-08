Svensk politiker vekker harme med dette bildet

Bali har lagt ut flere bilder der han poserer med automatvåpen i forbindelse med en feide han har med den svenske avisen Dagens Nyheter.

Det startet med at han 30. juli la ut et bilde på Instagram med ansiktet sitt redigert inn i et cover for skytespillet «Call of Duty: World at War».

På bildet stod teksten: «Hanif & DN at war». Han la også ved teksten «Press E to destroy DN».

Innlegget var en reaksjon på en faktasjekk Dagens Nyheter hadde utført av Balis uttalelser om Sveriges asylprognoser. Bali mente at faktasjekken var utført på helt feil grunnlag.

Bali har vært innvalgt på riksdagen for partiet Moderaterna siden 2010, og er også innvalgt i partiets sentralstyre.

– Tenkte å gi de hjerteinfarkt

Fredag 17. august la han ut et nytt bilde. Denne gangen av seg selv på en skytebane på en skole med et AR-15-gevær.

I innlegget poengterer Bali at det er nettopp å provosere han ønsker å gjøre:

– Ser at Dagens Nyheter er opprørte over at Skyttedal poserer med våpen. Tenkte å gi de et hjerteinfarkt ved å posere med en AR-15. Riktig fin skytebane hos Högsätra skole, skriver Bali på Twitter.

Ser att DN är upprörda över att Skyttedal poserar med vapen. Tänkte ge dem en hjärtinfarkt med att posera med en AR-15. Riktigt fin skyttebana hos Högsätra skola F-9. pic.twitter.com/6odQmIVsn4 — Hanif Bali (@hanifbali) August 17, 2018

Bakgrunnen for det siste innlegget er ifølge Aftonbladet en DN-artikkel der avisen politiske redaktør Amanda Sokolnicki skriver om at Kristdemokraternas (KD) politiker Sara Skyttedal poserte med våpen – og at hun mener at det ville ikke vært greit hadde det vært en «ung mann fra forstaden».

– Sokolnickis hypotese er at om en innvandrergutt fra forstaden hadde posert med et våpen som Skyttedal så hadde KD gått i taket. Tullprat, KD har ikke hatt noen synspunkter på mine bilder, skriver Bali på Twitter.

Han har selv innvandrerbakgrunn, og kom til Sverige fra Iran da han var fire år gammel.

– Helt tankeløst

Jag har arbetat med vapen i många år. Det är helt omdömeslöst av en riksdagsledamot att posera i sociala medier med ett automatvapen i en skolbyggnad. https://t.co/YTBPknWntS — Jan Björklund (@bjorklundjan) August 20, 2018

Men bildene hans har ikke fått oppmerksomhet for den årsaken han selv ønsket. I stedet har det haglet kritikk for at han poserer med et automatvåpen inne på en skole, og for at han bruker våpen i kritiske innlegg rettet mot Dagens Nyheter.

AR-15-våpenet som Bali poserte med har blitt brukt av flere skoleskyttere i USA. En av disse er Parkland-skytteren, som drepte 17 personer under en skoleskyting i Florida i februar.

Liberalernas partileder Jan Björklund reagerer sterkt på våpenposeringen til Bali.

– Jeg har arbeidet med våpen i mange år. Det er helt tankeløst av en riksdagspolitiker å posere i sosiale medier med et automatvåpen i en skolebygning, skriver Björklund på Twitter.