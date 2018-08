Ødegård ble funnet død 30. juli, og en 17 år gammel gutt er pågrepet og har tilstått å ha drept henne.

Sunnivas lærer Elisabeth Hovstad Taksdal har gitt rom for trøst og sorg på skoleårets første dag, men har også vært opptatt av at elevene skulle ha det kjekt.

Savner Sunniva

– Vi kan gjøre de vanlige tingene og ha det fint og morsomt. Selv om vi av og til tenker på at vi savner Sunniva, så kan vi likevel gå videre. Det har vi fokusert på i dag, men vi har og gitt rom for det å være lei seg. Vi har hatt bli kjent-leker og så har vi begynt med fag, forteller Hovstad Taksdal til TV 2.

Hun legger til at hun er imponert over elevene i klasse 9A, som hun synes klarte seg godt på første skoledag.

Vanskelig skolestart

– Hva sier de selv om det som har skjedd?

– Vi har ikke snakket så mye om det, vi har snakket om at vi savner henne og at det er trist at hun ikke går i klassen, at hun ikke får være sammen med oss.

Klassen har også laget en minneperm der elevene har delt tanker og ord. Permen skal Sunnivas familie få.

Skolen hadde på forhånd forberedt dagen sammen med kommunens ledelse og kriseteam og de berørte familiene. Det var planlagt elevsamtaler, klassesamlinger og andre samlinger i løpet av den første dagen.

