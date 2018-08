Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Vi kjøpte her i mars i år en Ford Focus fra bilforhandler. Har vært veldig fornøyd så langt med bilen, men nå har ting begynt å skje.

Aircondition-pumpa må byttes, var ut og inn på verksted tre ganger før de fant ut av det. Fikk også beskjed at bremser må byttes, motorlampe lyser og antispinn får jeg ikke slått på. Er dette noe som burde kommet frem i tilstandsrapporten? Garantien har jo akkurat gått ut.

Heisann. Dette hørtes da ganske så utgjort ut – det at ting begynner å skje akkurat når garantien har utløpt. Det er litt problematisk, men problemer er til for å løses. Dette er jo også ting som bare må fikses. Unntaket er airconditionen, men den er jo kjekk å ha. Særlig med årets varme sommer friskt i minne.

Det er en del løse tråder i spørsmålet ditt. Ikke vet jeg årsmodell og kilometerstand. Ei eller hva slags garanti du hadde på den. Om det var siste rest av nybil-garanti eller om det var en bruktbilgaranti. Du sier heller ikke noe om hvor langt du har kjørt med den siden du fikk bilen. Svaret må derfor bli litt generelt. Men jeg skal forsøke å hjelpe og forklare så godt jeg kan.

Om vi begynner med aircondition-kompressoren så er dette en del som enten virker, eller ikke virker. Å kunne forutsi at den vil gå i stykker om kun kort tid er så og si umulig, uten å demontere den og å sjekke alle komponenter. Det kan man ikke gjøre på en bil. Da ville en tilstandsrapport tatt to uker og kostet minst 120.000 kroner.



At verkstedet hadde tre forsøk på å finne ut av dette er nok et forsøk for mye, litt avhengig av hva som har skjedd og hvordan skaden har oppstått. Et slikt anlegg er ikke det enkleste å feilsøke på.

At bremsene begynte å bli slitt er derimot noe jeg mener kanskje burde vært anmerket på en tilstandsrapport. Men her kommer det mye an på din kjørelengde, samt hva som må skiftes. Er det bare klossene, eller er det skiver og klosser?

På en bruktbil er jo bremsene brukt og at de må skiftes etter en stund er helt normalt. Det er jo en av grunnene til at brukte biler er mye billigere enn nye. Påkosten er "nærmere" - om man kan bruke et slik uttrykk. I alle fall når det er snakk om bremseklosser.

Veldig fort gjort – og veldig dyrt

Du har reklamasjonsrett.

Men er de utslitt etter under 10.000 kilometer etter du fikk bilen, burde det vært anmerket. Eller aller helst skiftet. Ofte krysses det av for "normal slitasje etter alder og kilometerstand" – og da har liksom forhandleren garantert seg mot å skifte disse som forebyggende.

Jeg vil anta at det med motorlampe og antispinn henger sammen. Dette er også en feil som vanligvis er håpløs å oppdage før den oppstår og slik sett ikke kommer på noen tilstandsrapport når det er i orden. Jeg tipper at dette skyldes dårlig kontakt i en sensor. For eksempel i en ABS-sensor, som også styrer ESP. Her bør du uansett få lest av feilkoder for å komme nærmere en mulig feilkilde og dermed en løsning.

Jeg ville i ditt tilfelle tatt kontakt med forhandleren jeg kjøpte bilen av og hørt litt med dem hvordan dette kan løses. Ettersom garantien nettopp har gått ut og i alle fall bremsefeilen definitivt er et tvilstilfelle, mener jeg helt klart at de bør være litt rause og imøtekommende med deg i denne saken.

Her har du også en reklamasjonsrett du kan brukes dersom bilen er i dårligere stand enn du som kjøper har grunn til å forvente, basert på bilens alder, kjørelengde og informasjon du har fått fra selger. I ditt tilfelle informasjon i form av en tilstandsrapport.

Ønsker deg lykke til og regner med at du fortsetter å være fornøyd med bilen din når du får den fikset!​

