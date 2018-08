Her møter hun sønnen (71) for første gang på 68 år

Mandag 20. august er en dag mange nord- og sørkoreanere har ventet lenge på.

Etter syv tiår blir noen heldige utvalgte familier gjenforent etter å ha blitt separert under Koreakrigen.

Over 57.000 Sørkoreanere søkte om den sjeldne muligheten, og 89 familier ble utvalgt, skriver CNN.

Gjenforeningen er arrangert etter et samarbeid mellom Sør-Koreas president Moon Jae-Ing og Nord-Koreas leder Kim Jong Un.

Splittet

To av de heldige utvalgte er 92 år gamle Lee Keum-seom og 71 år gamle Ri Sung Chol.

Den 92 år gamle Lee ble separert fra sønnen Chol for 68 år siden. Da var sønnen fire år gammel. Lee flyktet fra tidlig fra krigen, sammen med ektemannen, sønnen og deres nyfødte datter.

Under flukten gikk Lee ut av veien for å mate datteren. Da hun kom tilbake var Chol og ektemannen borte, forsvunnet blant de flere hundre tusen mennesker som forsøkte å flykte fra krigen.

Ikke før senere fikk de den nedslående beskjeden om at sønnen og ektemannen ble igjen på den nordre siden av grensen.

– Da jeg ankom i Sør-Korea forstod jeg at jeg kanskje aldri igjen ville få se dem i live. Jeg tenkte at krigen måtte være over før vi noen gang kom til å møtes igjen. Jeg ga opp håpet, sier Lee til CNN.

KLEM: Den 92 år gamle moren klemte ivrig sin 71 år gamle sønn. Foto: Korea Pool / AFP

Forventningsfull gjenforening

Før den etterlengtede gjenforeningen var Lee Keum-seom forventningsfull over å møte sin nå godt voksne sønn.

– Jeg kunne ikke forstå at jeg faktisk skulle få se sønnen min igjen. Er det greit om jeg klemmer sønnen min, selv om han nå er over 70 år gammel?, undret Lee før gjenforeningen.

Lee giftet seg på nytt etter å ha bosatt seg i Sør-Korea. Hennes to døtre vokste opp i Sør, og var med sin aldrende mor på den tårevåte gjenforeningen.

«Sung Chol!» ropte 92-åringen, og løp rett inn i armene på sønnen sin for første gang på 68 år. Nå får de tilbringe tre dager sammen.

Chol hadde med seg et bilde av sin avdøde far, som han viste moren sin. Hun fikk senere vite at Chol og hennes tidligere ektemann hadde vandret tilbake til landsbyen i Nord-Korea da de ikke kunne finne henne og datteren.

Mange venter

Lee og familien er bare én av familiene utvalgt for å møtes på hotell Mount Kumgang sørøst i Nord-Korea. Av de 57.000 Sør-Koreanere som søkte om muligheten, var 60 prosent over 80 år gamle, skriver CNN.

Over 132.000 personer har søkt om familiegjenforening siden 1988.

SØSTRE: Nord-Koreanske Ri Yong Hee (venstre) er 84 år gammel, og møter endelig sin Sør-Koreanske søster Lee Eun-im (Høyre), som er 87 år gammel. Foto: Korea pool / AFP

Til tross for foreningen i dag, må de likevel dra hvert til sitt etter møtet. Mange Koreanere frykter de aldri vil rekke å møte familien sin.