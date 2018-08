Den engelske avisen The Guardian skriver mandag at José Mourinho har direktør Ed Woodward og Manchester United-styrets fulle tillit, til tross for det pinlige 2-3-tapet mot Brighton.

– United-styret står fullt og helt bak sin manager, skriver avisen.

Engelske bookmakere holder imidlertid Mourinho som favoritt til å bli den første manageren som får sparken i Premier League denne sesongen, skriver Manchester Evening News.

– United-styret er ikke fotballfolk

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller tror ikke at Mourinho risikerer sparken med det første.

Boomakernes favoritt til å få sparken i Premier League: José Mourinho 4/1

Claude Puel 5/1

Rafa Benitez 13/2

​Mark Hughes 7/1 Kilde:

– Jeg tenker at i utgangspunktet så kicker ikke Manchester United ham ut nå. Det er alt for kjapt å gjøre det, slår han fast.

Eksperten er samtidig ikke akkurat imponert over jobben Manchester United-styret har gjort på Old Trafford de siste årene.

– Jeg undrer meg litt over hva United-styret har tenkt foran denne sesongen. Hadde de forventet at det ville gå knirkefint og helt av seg selv etter sommerens treningskamper med omtrent det samme laget som i fjor? Jeg har lenge ment at United-styret er mer business-folk enn fotballfolk. Hadde de hatt flere i styret med sportslig kompetanse kunne de kanskje gjort det bedre. Men United er jo den klubben som drar inn mest penger, poengterer han.

– Tviler på at han har 100 prosents støtte

Stamsø Møller tviler egentlig litt på om Mourinho har den støtten fra styret som kommer til uttrykk i engelske aviser.

– Med tanke på at Mourinho ikke fikk de spillerne han ønsket i sommer, mens Guardiola og Klopp fikk den backingen de trengte på overgangsmarkedet, så tenker jeg at han ikke har 100 prosent støtte fra klubbledelsen, sier han.

TIL UNITED? Fransk avis hevder Zidane har siktet seg inn på United-jobben.

– Men en annen ting er at Mourinho er blant de best betalte managerne i Premier League, og det blir dyrt å sparke ham. Dersom styret hadde gitt Mourinho de signeringene han ønsket i sommer, og det likevel hadde gått svært dårlig, så ville det blitt svindyrt å sparke ham. Det kan ha noe med saken å gjøre og være en årsak, fortsetter eksperten.

– Conte bedre kandidat enn Zidane

Engelske tabloider har for lengst begynt å spekulere i hvem som eventuelt blir Mourinhos erstatter dersom portugiseren sparkes på Old Trafford.

En av dem som er blitt nevnt er tidligere Real Madrid-trener Zinedine Zidane, som ifølge franske medier skal være svært lysten på å overta Manchester United.

– Å ansette Zidane høres ut som noe et triggerhappy United-styret ville gjort. Men jeg synes de i så fall heller burde sett på en som Antonio Conte, eller Allegri. En type som Conte kunne kommet inn og fått orden på ting med sine metoder, og han kjenner engelsk fotball. Når det gjelder Zidane, så er jeg fremdeles litt usikker på formatet hans som manager. Merittene til Zidane er jo sinnssyke, men jeg har liksom mer tro på at Conte kunne gjort en god jobb på Old Trafford. Men når det er sagt, så hadde jeg ikke blitt veldig overrasket om Zidane en dag kom inn og erstattet Mourinho, oppsummerer Simen Stamsø Møller.