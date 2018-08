Se målene fra 1-1-kampen i Sportsnyhetene øverst.

– Det er altfor dårlig. Det er altfor dårlig at vi starter kampene sånn som vi gjør. Det har kanskje vært for mye prat om å ha det gøy på trening, men det hjelper ikke når vi kommer så dårlig forberedt til kamp og når vi åpner kampene på den måten. Da sitter du i hvert fall ikke igjen med tre poeng i en eliteseriekamp. Vi må heve oss og innse situasjonen, sier Andersen til Drammens Tidende.

Kantspilleren mener Strømsgodset ikke var godt nok forberedt på hva som møtte dem i søndagens kamp i Eliteserien.

– Nei, jeg synes ikke vi er forberedt på det. De demmer bra opp for det vi er gode på, og vi har liksom ikke en plan B på det, og da synes jeg vi sliter. Vi må være bedre forberedt synes jeg. Det er et ansvar både vi spillere og trenerne har. Så hjelper det ikke at det ser ut som om vi spillerne mangler energi og at vi ikke ser komfortable ut utpå der.

Trener Bjørn Petter Ingebretsen avviser at SIF ikke var godt nok forberedt.

– Vi har gått igjennom og sett kamper på forhånd. Vi har ikke gjort noe annerledes enn vi pleier, sier «BP» til lokalavisen.

