De store og kjente bilmerkene dominerer også i bruktmarkedet i Norge. Det er for eksempel over 8.000 Mercedes, nesten 6.000 BMW og snaue 5.000 Toyotaer til salgs, bare på finn.no.

Så er det noen bilmerker det bare finnes en liten håndfull brukte eksemplarer av. Noen av dem er såpass sjeldne at mange ikke har hørt om dem en gang.

Og så finnes det faktisk merker med én eneste bil til salgs. Ett eksempel på det har nylig dukket opp i bruktmarkedet. Og det er nok ikke veldig mange som kjenner igjen merket heller!

Ett eksemplar har kommet inn

I kategorien "andre" finner vi nemlig nå en Great Wall Steed, til salgs. "En hva for noe?", tenker kanskje du nå – og det er slett ikke så rart.

Great Wall er nemlig en kinesisk bilprodusent. Bilene deres har aldri blitt tatt inn til Norge via offisielle kanaler. De er ikke til stede i mange andre europeiske markeder heller. Men ett eksemplarer har altså kommet inn, blitt registrert i Troms og er nå til salgs.

– Nylig EU-godkjent med 0 feil. Bilen er bruktimportert. Små kosmetiske skavanker, men pen bruksbil, skriver selgeren Eivind fra Sjøvegan.

Great Wall er store på pickuper, men i Norge trodde vi ikke det fantes noen eksemplarer – før nå.

Hva med deler?

Her snakker vi altså pickup. Bilen er fra 2012 og var tre år gammel da den kom til Norge første gang. Kilomerstanden var da på ganske voksne 119.000. Tre år senere har den rullet 161.000 kilometer. Prisforlangende nå er 70.000 kroner.

Bilen er såvidt over fem meter lang og har egenvekt på 1.700 kilo. Under panseret finner vi ikke overraskende en dieselmotor. Dette er en 2-liter, på 143 hestekrefter.

Når et merke ikke har importør, sier det seg vel selv at det kan bli noen utfordringer rundt deler og verkstedbesøk. Men selger Eivind forsikrer at reservedeler ikke er noe problem å få tak i på nettet.

Gått under radaren

Vi har tidligere skrevet om Great Wall her på Broom, da var det en våken leser på tur til England som hadde fotografert et eksemplar og sendt inn bilde til vår Spør Benny-spalte. Men i Norge har vi aldri sett den.

– Nei, jeg må innrømme at jeg ikke ante at dette merket finnes i Norge. Denne har nok gått under radaren hos de fleste av oss. Men det er moro å se den – og moro at noen faktisk har tatt seg bryderiet og kostnadene ved å importere en såpass spesiell bil hit til landet. For seks-sju år siden gikk det rykter om at Great Wall planla å etablere seg i Norden, men jeg har ikke hørt noe mer siden, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Great Wall fotografert på gata i England, her har kineserne vært representert noen år. Foto: Privat.

Setter sammen biler i Bulgaria

– Men tror du de kommer etter hvert?

– Det er nok slett ikke umulig. Great Wall er ingen smågutt i bil-sammenheng. De blir regnet som Kinas største SUV-produsent og er store på offroadere og pickuper, samtidig som de også satser på personbiler. Great Wall har valgt en litt annen modell for å gå inn i utenlandske markeder enn de fleste andre bilprodusenter gjør. De har nemlig opprettet en rekke mindre fabrikker som setter sammen bilene deres ut fra komplette delekit.

– En av disse fabrikkene ligger i Bulgaria, altså innenfor EU. Det blir sett på som et klart tegn på at Great Wall har store ambisjoner om å komme seg inn i markedet i vår del av verden også, avslutter Benny.

