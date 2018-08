Kun 48 446 tilskuere møtte opp for å se Real Madrids sesongåpning mot Getafe på Santiago Bernabéu søndag kveld.

I Julien Lopeteguis første kamp som trener hadde Los Blancos ingen problemer med å slå Getafe, men det skjedde foran glisne tribuner.

Ikke siden sesongavslutningen på 2008/2009-sesongen har tilskuertallet vært lavere på Santiago Bernabéu, som har en kapasitet på 81 044, enn det var søndag kveld, skriver blant andre Football Espana. Da møtte 52 356 opp for å se kampen mot Alavés.

Ironisk nok var det den siste hjemmekampen før Cristiano Ronaldo ble hentet til den spanske hovedstaden. Søndagens kamp var den første smakebiten på livet etter Ronaldo, som signerte for Juventus etter 450 scoringer, to La Liga-titler, fire Champions League-titler i den hvite Real Madrid-trøyen.

Goal.com peker på det sene avsparkstidspunktet, kl. 22.15 lokal tid, samt ferieavvikling i Spania som noen av grunnene til at det ikke var flere folk til stede for å se Dani Carvajal og Gareth Bale score målene i 2-0-seieren. Nettstedet nevner også at samtlige spillere i aksjon var del av Zinedine Zidanes stall forrige sesong.

Thibaut Courtois, som kom fra Chelsea like før overgangsvinduet i England stengte, satt hele kampen på benken og fikk se Keylor Navas holde nullen.