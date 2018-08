I fjor sommer var vi i Broom på plass i på Tesla-fabrikken i Fremont, California. Der fikk vi med oss overrekkelsen av de aller første Model 3 – og ikke minst en eksklusiv mulighet til å kjøre den spennende elbilnyheten.

Samtidig fikk vi møte Elon Musk, mannen bak det utrolig elbileventyret, og høre han fortelle om veien videre.

I og med at han minutter etter pressemøtet skulle levere ut de første eksemplarene av det som skal bli Teslas virkelige volummodell, skulle man kanskje tro at han var lettet og glad.

Men det er ingen tvil om at han var preget av det som ventet ham. Musk beskrev ærlig hvordan han forventet opptrappingen av Model 3-produksjonen vil forløpe seg:

– Det neste halve året kommer til å bli et helvete.

Problemer på løpende bånd

Han visste imidlertid da, ikke nøyaktig hvor omfattende problemene med produksjonen skulle bli.

I dag har vi fasiten. Det har tatt nærmere ett år å få fart på fabrikken som skal spy ut tusenvis av Model 3 i uka. Og i mellomtiden har pengene rent ut.

Midt oppi alt sammen, har også Musk bidratt til spekulasjoner og usikkerhet, ved å påstå at han vil ta Tesla av børsen.

Produksjonen av denne bilen har bidratt til både søvnproblemer og et særdeles tynt sosialt liv for Tesla-sjef Elon Musk. Men nå har endelig produksjonen av Model 3 kommet skikkelig i gang.

Snakker ut

I et langt og åpenhjertig intervju med New York Times, forteller Musk at det siste året har vært det mest slitsomme og smertefulle året i hans karriere.

Han har vært tre-fire dager på fabrikken i strekk og han holdt på å gå glipp av sin brors bryllup i sommer.

– Enkelte dager har jeg rett og slett ikke vært ute i det hele tatt. Det er klart det går utover familie og venner. Det har vært folk innom for å sjekke at jeg har det bra sier han åpenhjertlig i intervjuet med NY Times.

Sovetabletter

Såpass mange tanker har han i hodet hele tiden, at han sliter med søvnen. Derfor bruker han sovetabletter. Alternativet er å ikke få sove, noe som naturligvis passer dårlig midt oppi alt som skjer.

Musk har ikke hatt en skikkelig ferie siden 2001, og jobber gjerne 120 timer i uka. Bursdagen hans i sommer var intet unntak. Den ble ikke markert på noen måte. I stedet satt han på kontoret og jobbet hele kvelden.

– Det siste året har vært det tyngste og mest smertefulle i min karriere, slår han fast.

– Finn gjerne en erstatter

Det har gått rykter om at styret jobber med å finne en avlaster til Musk, som kan lette byrden. Men så langt han det ikke skjedd noe.

Og Musk selv tror ikke det finnes noen andre som kan gjøre jobben hans.

– Om du vet om noen som kan gjøre jobben bedre enn meg, så gi meg beskjed. Den personen får jobben umiddelbart, sier Musk til NY Times.

Bestemmer det aller meste

At amerikanske toppsjefer jobber mange timer i døgnet, er slett ikke uvanlig. Men på analytikerhold er mange bekymret for om Musk er i ferd med å miste grepet.

I sommer har han markert seg med flere kontroversielle twitter-meldinger, både om Tesla og om helt andre ting. Musk engasjerte seg blant annet i redningsarbeidet da thailandske fotballgutter ble fanget i en grotte. Han ville sende ned en mini-ubåt, noe som ble avvist av redningsledelsen. Musk svarte da med å kalle en av redningsmennene "pedo" – på twitter. I etterkant måtte han gå ut og beklage dette.

Isolert sett angår ikke ting som dette Tesla direkte, men Musks stilling i selskapet er så sterk at det uansett får følger. Han er i praksis den som bestemmer det aller meste i Tesla. Dermed blir også hans vurderingsevne fort avgjørende for om aksjemarkedet skal ha tillit til selskapet, eller ikke.

Her i Norge, venter mange spent på nyheter rundt leveringen av Model 3. Enn så lenge ser det ut til å bli rundt våren/sommeren 2019.

