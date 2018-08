Det ble kjent etter at Mæland mandag møtte fylkesrådmannen fra Troms. Fylkesordføreren i Finnmark ville ikke delta på møtet med statsråden.

Det skriver NTB.

Til NRK sier Mæland at hun ikke vil gripe videre inn i prosessen før saken har vært oppe i Stortinget.

– Jeg mener det er gode grunner til at vi har denne ansvarsfordelingen, og arbeidsfordelingen mellom departementet og fylker. Et minimum må være at fylkene som skal samarbeide klarer å bli enige om grunnleggende prinsipper. Stortinget har etter min mening fattet en fornuftig arbeidsfordeling, og vi har ikke hjemmel til å gjøre disse oppgavene. Det skal fylkene selv gjøres, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK.