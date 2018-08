I mandagens program av Jakten på kjærligheten fikk de fem bøndene utlevert frierbrevene av programleder Gunhild Dahlberg.

Dessverre for bonden Janne Øiestad fikk hun ikke nok brev til å bli med videre i programmet.

Når det gjelder Jakten-bonden Simen Gjølberg, fikk han muligheten til å finne kjærligheten på ny. Han var med som frieren til Jakten-bonden Beatrice Fjell i forrige sesong, og i år fikk han mulighet til å være med som Jakten-bonde.

Slik gikk det ikke for Simen. I april ble det kjent at han ikke skulle være med som bonde likevel, da han hadde funnet kjærligheten på egen hånd. På et restaurantbesøk i Ski dukket hans nye kjæreste Rachel (25) opp, og de to har funnet lykken sammen.

– Dette gikk veldig bra for min del. Vi har det bra sammen men vi har ikke blitt samboere enda. Det ble litt kaos med en gang da jeg fortalte det, men det gikk greit etterhvert, forteller Simen til TV 2.

– Merkelig å forklare

Det var Simen som tok initiativet da han traff Rachel, og innrømmer at det var litt merkelig å måtte fortelle henne at han skulle egentlig være med i årets sesong som Jakten-bonde.

– Det ble litt merkelig å forklare det. Hun visste ikke om det fra før av, så jeg måtte fortelle det som det var. Jeg er veldig glad for at det har ordnet seg med Rachel, og at jeg fant meg ei jente, sier Simen.

– Jeg er fortsatt singel

Janne Øiestad (50) fra Hjellebøl i Akershus fikk ikke nok brev til å være med på TV-opptak til Jakten på kjærligheten denne høsten. Hun har ikke datet noen denne sommeren, men er nå klar for en spennende høst uten kameraer tilstede.

UTE AV JAKTEN: Janne Øiestad er singel og må jakte alene denne høsten. Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

– Menn i min målgruppe er ikke så gode på å skrive brev. Jeg ser frem til høsten nå som jeg har vært med på Norges største kontaktannonse, og er åpen for forslag, ler Janne til TV 2.

– Åpen for å treffe noen

Jeg har fått noen henvendelser utenom, fra folk som ikke vil være med på TV-opptak, men har følgt programmets retningslinjer og har ikke truffet noen av de enda.

– Jeg lever et bra liv, men er åpen for å treffe noen. Jeg var ikke skuffet over at jeg fikk være med videre, jeg har lært mye av å være med på programmet, avslutter Øiestad.

