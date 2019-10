Sju år etter at de senket verdensstjernene vil «nye Norge» til et ordentlig mesterskap

Omar Elabdellaoui spilte både oppgjøret i Drammen og den første kampen fire dager tidligere høsten for sju år siden, og mimrer om et norsk lag som var revansjesugne forut for returoppgjøret som skulle avgjøre alt.

– Det er bare gode minner derfra. Det var stort. Jeg husker det veldig godt. Vi hadde en gjeng som hadde vært med hverandre i et par år og et veldig godt lag. Det er flere av oss som er her nå også, sier den nåværende Olympiakos-proffen.

Perry: – En surrealistisk opplevelse

Norge gikk tidlig opp i en 3-0-ledelse på Marienlyst etter scoringer av Harmeet Singh, Håvard Nielsen og Thomas Rogne, mens også Anders Konradsen og Jo Inge Berget fant veien til nettmaskene den utrolige kvelden. Daværende landslagssjef Per Joar Hansen er i dag assistent for Lars Lagerbäck hos de store gutta.

– Jeg husker det litt som på mange måter en surrealistisk opplevelse, for vi ledet vel 3-0 etter drøyt 25 minutter. De visste ikke hvor de var hen, den gjengen der, med både Varane, Griezmann, Lacazette og hele bøtteballetten. Det var ikke noen smågutter. Det var en fantastisk opplevelse, og åtte-ni av disse guttene som var med den gangen har jo vært eller er jo med her nå også. Det er artig at de har tatt steget.

– Det var vinn- eller forsvinn den gang, og det er det også nå mot Romania der kun tre poeng er godt nok?

– Sånn er det. Vi må bare ut og gjøre jobben og satse 100 prosent på at vi skal være et bedre lag enn dem, og så får vi se etter kampen på tirsdag hvordan verden ser ut da, sier Lagerbäck-assistenten.

Nyland: – Litt nerver på slutten

Mellom stengene i Drammen stod Ørjan Håskjold Nyland etter skade på førstevalget Arild Østbø etter kamp én, og den nåværende Aston Villa-spilleren smiler når han blir konfrontert med oppgjøret.

– Vi tapte jo 0-1 der nede, og det var kanskje litt ufortjent. Vi hadde sjanser vi også, og vi så at vi kunne vinne den kampen. Arild slet litt til den andre kampen, så da fikk jeg sjansen. Da vi hamret inn tre mål på 25 minutter, skjønte jeg at det virkelig var sjanse for noe stort. Og det fikk vi til også. Vi leverte en veldig solid kamp, og fikk selvfølgelig litt nerver på slutten da de fikk det tredje målet og det var 5-4 sammenlagt, men det var en stor kamp av oss, og det var veldig kjekt, sier keeperen.

Johansen: – Det viste bare at alt er mulig i fotball

Dagens landslagskaptein Stefan Johansen har også gode minner fra dobbeltoppgjøret, selv om han selv kun fikk starte det første av de to oppgjørene.

– Før kamp nummer to visste at det var litt trøbbel i troppen deres med litt utelivsgreier og sånt før de skulle komme til kunstgresset på Marienlyst. Det var sikkert ikke like artig for de store stjernene der. Vi visste at vi kunne gi dem problemer. Det gjorde vi, vi gikk til et EM og tok en del skalper der også mot gode lag, så det viste bare at alt er mulig i fotball, sier Fulham-spilleren.

Nå er Johansen klar på at han vil lede flere av de samme spillerne til EM som kaptein.

– Det ville betydd alt. Det har vært en stor målsetning fra jeg fikk det ansvaret fra Lars. Så det har jeg snakket ofte om med familien. Om man hadde klart det, så er det kanskje det som hadde hengt høyest i min karriere, sier 28-åringen.

Møtte store lag i EM: – Vi kan klare det nå og

Etter seieren mot franskmennene dro Norge til EM i Israel som en outsider, og viste virkelig at de kunne markere seg på nivå med kommende verdensstjerner. I gruppe med vertsnasjonen Israel og de europeiske fotballstormaktene Italia og England tok det som da var blitt Tor Ole Skulleruds lag (etter at «Perry» hadde overtatt Rosenborg i mellomtiden) seg videre som nummer to etter en seier og to uavgjorte kamper i puljen.

Blant spillerne de møtte i disse kampene var de nå etablerte toppspillerne Jack Butland, Jordan Henderson, Danny Rose, Wilfried Zaha, Jonjo Shelvey, Mattia Destro, Nicola Sansone, Alberto Paloschi, Alessandro Florenzi, Manolo Gabbiadini og Andrea Bertolacci.

– Det var veldig stort. Vi kom til semifinale og var en god gjeng. Mange av dem har vært innom landslaget og er her fremdeles. Det er bare en gulrot, og vi kan jo klare det nå også. Sjansen er jo der, sier Håskjold Nyland.

Norges lag mot Frankrike i 0-1-tapet i Le Havre, 12. oktober 2012: 4-3-3:

Arild Østbø - Vegar Hedenstad, Thomas Rogne, Stefan Strandberg, Omar Elabdellaoui - Anders Konradsen, Harmeet Singh, Stefan Johansen - Jo Inge Berget, Marcus Pedersen, Håvard Nielsen

Innbyttere:

Yann-Erik de Lanlay, Jonas Svensson

Ubenyttede reserver:

Ørjan Nyland, Mathis Bolly, Fredrik Semb Berge, Jørgen Skjelvik, Mushaga Bakenga Kampfakta her!

Henriksen: – Det som driver oss litt ekstra

Til selve mesterskapet var i tillegg til kvalikheltene også de nåværende norske landslagsspillerne Markus Henriksen og Joshua King med i troppen som dro til Israel.

– Det var veldig bra, og vi kom til semifinalen. Mesterskap er noe helt annerledes enn alt annet, med rammen rundt og bare den følelsen når det er mesterskap. Det er noe spesielt, og det er det som driver oss litt ekstra og gjør at vi er så sultne som vi er, sier Henriksen.

Det å representere Norge i mesterskap har nemlig gitt mersmak, og nå drømmer Hull-spilleren om å kunne gjør det samme også for A-landslaget i løpet av kort tid.

– Det hadde vært fantastisk for hele landet, og da tror jeg det kan bli noe á la Island da de var i mesterskap. Alle som fulgte med der, så hvor fantastisk det var. Det eventuelt å klare det er det store målet vårt, og det er derfor vi holder på med det vi gjør.

– Vi føler at vi har et godt lag på gang nå, og så er det så ofte fra tidligere kvaliker der vi har vært nære, men ikke nære nok. Det er på tide at vi klarer å snu det og faktisk klarer det, for jeg føler at vi absolutt er gode nok nå. Forhåpentligvis klarer vi det gjennom den vanlige kvaliken, men hvis ikke så var det jo veldig viktig at vi vant Nations League, slik at vi har en ekstra mulighet der. Det er ingenting som hadde vært så artig som å få med seg et mesterskap for landet sitt, sier midtbanespilleren.