– Det er noe av det største jeg kan huske å ha opplevd i forbindelse med golf i norsk sammenheng. Man må opp på nivå med Suzann Pettersen som har vunnet store ting. Det er nesten helt uhørt at en norsk spiller skal vinne en turnering som er så stor at den ble regnet for å være en majorturnering for inntil bare noen tiår siden.

Det sier Magnus Sveen, redaktør i bladet Norsk Golf til TV 2 etter at den 20-årige nordmannen Viktor Hovland storspilte i USA og vant det som regnes for å være verdens største amatørturnering i Pebble Beach.

Fra Taekwondo til golf

Hovland har også sikret seg invitasjon til majorturneringene US Masters, US Open og British Openneste år etter det glitrende spillet i turneringen som ikke helt ukjente Tiger Woods, Phil Mickelson, Jack Nicklaus og Arnold Palmer har vunnet tidligere.

Bare det bærer bud om at dette er starten på noe stort for gutten fra Drøbak.

Fredrik Due, som er koordinator i Norges golfforbund og trener for Team Norway, var trener på toppidrettsgymnaset Wang de tre årene Norges nye golfstjerne gikk der. Han mener at bragden i USA er noe av det største man har fått oppleve i norsk golf gjennom tidene - selv om han vedgår at det er vanskelig å sammenligne med Suzann Pettersens to majortriumfer.

– Det han har fått til er helt sinnssykt. Det er så stort som det går an på amatørnivå – og nivået der er høyt, sier Due, som fulgte Hovland tett i årene før talentet dro til USA for å spille golf ved Oklahoma State University.

– Viktor er på mange måter en som har gjort som vi liker i Norge. Han har drevet med mange idretter som ung. Blant annet Taekwondo. Han kom etter hvert innpå golfen og tok det ganske kjapt. Han ble fort en av Norges bedre.

– Da han startet på Wang, var han ikke en soleklar ener i sin alder. Men han bygget en solid grunnmur på Wang, og han har blomstret i USA. Han har stått for gode prestasjoner før den tid også, men ikke i nærheten av dette nivået.

Hovland er allerede et meget kjent navn i golfkretser etter å ha vunnet NM i en alder av 16 år. I USA er 20-åringen blitt presentert for mange i dokumentarserien Driven: Oklahoma State Cowboys på Golf Channel som den beste spilleren hos den regjerende college-mesteren.

– Han var en herlig fyr å ha i treningsgruppen på Wang. Han er en herlig lagspiller og er alltid på trening. Han har godt humør, god humor og er en fryd å ha i en gruppe. Det var ikke noe utpreget med at han var sinnssykt rå på det ene eller det andre, men han har pekt seg ut på selvstendighet. Han har hele tiden brukt hodet og tenkt selv. Han har tatt til seg alt og lyttet til andre, men alltid gjort seg opp sin egen mening, sier Due.

Må vente litt til

Nettopp det har fått Hovland opp og frem i golfverdenen. Seieren i amatørturneringen gir nå billett til tre majorturneringer, men proffdrømmen må legges på vent til de turneringene er ferdigspilt.

– Dersom han hopper av universitetskarrieren før han har spilt The Masters, US Open og British Open, mister han plassen sin i de turneringen neste år. Han må i alle fall være amatør til etter han har spilt de turneringene, sier Sveen.

– Å få spille tre majorturneringer er en enestående mulighet i den alderen og situasjonen han er i. Han kommer til å gjennomføre dem som amatør, og så stille seg spørsmålet neste år, slår Due fast.

– Men det er en lang vei til PGA-touren og topp 50 i verden med de store gutta.