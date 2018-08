Hovedmistenkt (35) i norsk dopingliga fengslet i Russland

I mars i år la en 35 år gammel mann fra Vestlandet ut følgende melding på Facebook: «Free like the bird» (Fri som fuglen, journ.anm.)

Da hadde han først sittet i over ett år i et russisk fengsel etter at han ble pågrepet i i Bryansk-reigionen i Russland for snart to år siden.

Deretter ble han utlevert til Norge hvor han igjen ble varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i flere måneder.

Nå er han tiltalt for å være en av ti tiltalte hovedmenn i Norges største dopingliga.

Oppholdet i fengselet i Russland startet da russisk politi pågrep ham da de fant ut at han var ettersøkt av norsk politi.

BEKREFTET: Den russiske riksadvokaten skrev i et brev til TV 2 i januar 2017 at nordmannen ble pågrepet med bakgrunn i en internasjonal etterlysning. De bekreftet at 35-åringen var mistenkt for dopinglovbrudd og hvitvasking. Foto: TV 2

– Dette var en person som vi så var knyttet til nettverket, så han ble internasjonalt etterlyst. Vi fikk treff i Russland, hvor han ble fengslet og utlevert rundt ett år senere, sier Hege Garborg Natland, etterforsker i Vest politidistrikt, til TV 2.

TV 2 var i lengre tid kjent med fengslingen av mannen og at han var identisk med en mann fra Sogn og Fjordane som også tidligere er dømt for omfattende dopingkriminalitet.

Mannen ble i 2009 betegnet som en hovedmann i sakskomplekset som ble kalt «Prosjekt gullfugl», der 63 personer ble pågrepet for omsetning av enorme mengder dopingpreparater.

Den gang innrømmet han befatning med 4,8 kilo anabole steroider og 29.000 efedrin-kapsler, skrev Bergens Tidende da mannen var tilbake i Norge i desember 2017.

Mannen ble satt i varetekt i Fengsel nr. 2 i Bryansk-regionen i Russland.

Under tre måneder senere, i januar 2017 fikk TV 2 i et brev fra den russiske riksadvokaten bekreftet bakgrunnen for fengslingen og at de hadde fått utleveringsanmodning fra norsk politi. I brevet til TV 2 opplyste riksadvokaten at 35-åringen også var mistenkt for hvitvasking av penger i Norge.

Overføringen fra Russsland til Norge ble blant annet omtalt av NRK i januar i år.

Politiet: Drev en av Norges største doping-nettbutikker

I tiltalen statsadvokaten nå har tatt ut mot mannen, fremgår det at han blant annet mistenkes for å ha drevet en av Norges største nettbutikker hvor brukere, ved hjelp av kryptert mail og bitcoin, kan bestille og kjøpe dopingpreparater og andre legemidler.

Tall fra norske skattemyndigheter viser at mannen har en registrert inntekt på 88 kroner fra 2008 til 2016.

Politiet tror han som en av hovedmennene i dopingligaen har hatt befatning med dopingmidler for millioner i nettbutikken han skal ha ha driftet sammen med en mann (36) fra Hordaland.