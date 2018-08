– Jeg tviler ikke på at vi hadde fått puslespillet på plass til 15. september, men jeg satte en grense nå. Det har vært et krevende år med to kamper på hver sin side av kloden i løpet av tre måneder, sier Brækhus til VG.

Etter planen skulle Brækhus være i aksjon under forhåndskampene til duellen mellom Gennadij Golovkin og Saul Alvarez.

– Jeg har en liten klump i magen fordi jeg trekker meg. Men vi ble ikke ferdigforhandlet i helgen, og det var smertegrensen. Nå blir det litt ferie, og så reiser jeg til kampen for å promotere neste steg som blir et show i New York i november eller desember, sier Brækhus.

– Hvis det blir i desember, så blir det trolig i Madison Square Garden, sier Brækhus til Nettavisen.

Ifølge Nettavisen er Amanda Serrano fra Puerto Rico en mulig motstander.

– Det ville blitt en megakamp, sier Brækhus.