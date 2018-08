Emilie Moberg fikk klarsignal til å starte Ladies Tour of Norway i siste liten etter at en MR av hodet ikke viste alvorlige skader, men allerede på etappe 1 av rittet måtte Team Virtu Cycling-rytteren stå av.

Moberg slo hodet i en krasj i Prudential RideLondon Classique i slutten av juli, og på den første etappen til Mysen ble smertene for store igjen til at det var mulig å fortsette.

Nå kan sesongen i verste fall være over for 27-åringen.

– Jeg følte meg skikkelig dårlig i går. Jeg hadde en god dag på torsdag, ble optimist og tenkte at kroppen var på gang igjen, men så fikk jeg bare mer og mer vondt i hodet igjen dagen etterpå. Og da var det ikke noe vits i å «pushe» det lenger, sa Moberg til TV 2 i målområdet på etappe 3 i hjembyen Halden.

– Jeg kunne ikke se for meg at jeg skulle stå her på sidelinjen og se på... Det er helt surrealistisk. Det er veldig, veldig kjedelig, fortsetter hun.

Om 41 dager skal verdens beste syklister gjøre opp om VM-tittelen i Innsbruck, Østerrike.

Den svært kupert profilen er bedre tilpasser mer klatresterke ryttere enn Moberg, men hun har likevel vært tiltenkt en viktig rolle i det norske laget som etter alle solemerker vil bli bygget opp rundt Katrine Aalerud.

Nå spørs det om det blir noe av.

– Jeg har fått beskjed om å ta det med ro helt til jeg ikke våkner opp med hodepine lenger. Så får vi bare ta det derfra. Om sesongen er over for min del, det vet jeg ikke. Men det kan være. Om jeg blir frisk og rask nok til den tid, så er det jo en mulighet for VM, men vi får se, sier hun.

De norske seniorkvinnene har kvalifisert fem ryttere til VM i Innsbruck.

Både sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, og landslagstrener Carl Erik Pedersen sier til TV 2 at ideen er å sende full kvote til Østerrike.