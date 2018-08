Forrige uke hadde vi i Broom en artikkel hvor Mercedes understreker at de ikke har noen planer om å legge ned dieselmotoren.

Det er snarere motsatt: Den tyske premiumbilprodusenten investerer i utvikling av nye motorprogram, og fem milliarder i helt ny fabrikk i Europa. Dette inkluderer nye 2- og 3-liters dieselmotorer

PR- og informasjonssjef i Mercedes Norge, Audun Hermansen, uttalte seg blant annet slik:

– Jeg er overbevist om at moderne forbrenningsmotorer vil fortsette å være en relevant del av drivlinjemiksen i lang tid fremover. Det indikeres at nullutslippsbiler vil stå for inntil 25 prosent av Daimlers globale nybilsalg i 2025, i tråd med anslagene fra andre store bilprodusenter.

– Med andre ord vil majoriteten av salget fremdeles være knyttet til forbrenningsmotoren, i en aller annen form, legger Hermansen til.

Voldsomt engasjement

Da vi delte saken med Brooms følgere på Facebook, tok det helt av. I skrivende stund har vi nådd fram til 44.000 personer, saken har over 600 likes og er delt 112 ganger.

Det er en rekke kommentarer på Facebook – i tillegg er det over 260 kommentarer i selve saken på Broom. Debatten går hett for seg.

Kort sagt: Dette er et tema som engasjerer mange rundt om i landet.

Ønsker en mer balansert debatt

Vi har spurt Hermansen hvorfor han tror dette engasjerer så sterkt:

– Jeg tror mange ønsker en mer balansert debatt rundt forbrenningsmotorens rolle i fremtiden. Avgiftsfritak og bruksfordeler har gjort elbiler svært attraktivt i Norge sammenliknet med andre land. Men det er nyttig å løfte blikket når man skal forstå hvorfor renere diesel- og bensinbiler er viktig når klimaregnskapet skal gjøres opp globalt sett. Daimler investerer store summer i hydrogen- og batterielektriske biler, men folk har ulike behov og vi skal sørge for å ha en produktportefølje som dekker disse. Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig, sier han.

Derfor bør mange fortsatt velge dieselbil

– Jada, Norge skal redde verden

Det er særlig elbiler og dieselbiler som trekkes fram i debatten. At de skaper motpoler i det norske folk, kan det ikke være noen tvil om.

I artikkelen ble det blant annet påpekt av Norge, som er verdens største elbilnasjon, innbyggertall tatt i betraktning, står for kun 0,2 prosent av bilmarkedet i verden.

– Jada, Norge skal redde verden, skriver Hans-Jabok Schill kryptisk på Facebook.

Kjøper diesel så lenge det går

John Christian Lien skriver:

– Klimamessig så blir utslipp fra biler bare en fjert, i forhold til utslipp fra de ukentlige svære cruiseskipene som legger til kai i havnebyene i Norge. For ikke å snakke om alle de daglige flyavgangene.

Også i kommentarfeltet har det blitt diskutert heftig. I skrivende stund: 261 kommentarer.

Mens Bjørn Helge stall ikke er i tvil:

– Kommer til å kjøpe diesel så lenge det er diesel å få kjøpt.

– Finnes gode alternativer

Men det er altså mange som er uenige. Trond Fredriksen formulerer seg slik i kommentarfeltet i artikkelen:

– Selv om det er gode alternativer til bruk av giftstoffet diesel for fremdrift i personbil, er det ennå en håndfull mennesker som setter dieselmotoren foran folkehelsen. Det er ganske rart, spør du meg.

En av de som er aktiv på kommentarfeltet til Broom, og som bruker kallenavnet "Hanhijn", er enig. Han skriver blant annet i sitt svar til Fredriksen:

– Det er VELDIG rart, spør du meg. Men for noen så er jo diesel religion.

– Ser hvor viktig bil er

Brooms bilekspert, Benny Christensen, merker seg responsen.

– Jeg liker at det er engasjement rundt dette. Da ser vi hvor viktig bil er for det norske folk. Jeg er ikke overrasket over at mange fortsatt sverger til diesel – samtidig ser vi jo at stadig flere lar seg overbevise til å kjøre elektrisk. Personlig er jeg ganske sikker på at vi går mot en mer elektrifisert bilpark, men det skjer nok ikke over natta.

PS: Det er ikke så lenge siden Benny selv byttet ut sin diesel-SUV med elbil. Han fikk også merke hvor sterke meninger det er rundt dette: – Folk blir forbannet når de ser hva slags bil jeg har

