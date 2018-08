Fredag skapte TV 2-programleder Linn Wiik overskrifter da hun kastet opp under direktesendingen av sesongens siste «God sommer Norge».

Samtidig avslørte hun at hun er gravid, og gratulasjonene har vært mange etter den noe uvanlige annonseringen.

Normalisere

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra damer jeg ikke kjenner, som enten er gravide eller har vært gravide, og som synes det var befriende å se at man kan normalisere at man er gravid, man kan bli dårlig, men så drar man på jobb for det, sier Wiik i «God morgen Norge» mandag.

– Hva var det egentlig som skjedde?

– Det har jeg lurt litt på selv. Jeg ble kvalm ut av det blå og tenkte at det hjalp å ta en stor slurk med vann, for jeg hadde ikke spist på en del timer. Men det hjalp åpenbart ikke, smiler Wiik.

Hun forteller videre at hun synes det som skjedde ikke var så farlig, og at det viser at det å være gravid ikke nødvendigvis behøver å bare være magisk.

– Folk snakker masse om den gløden man skal få, men jeg føler bare at jeg er forstoppet, full av kviser og egentlig bare savner å drikke masse vin, forteller hun.

Alvorlig kvalme

Hedvig Nordeng, professor i farmasi ved Universitetet i Oslo, sier det er helt normalt å være kvalm under et svangerskap, men at alvorlighetsgraden kan variere veldig fra person til person.

– Noen vil ha milde symptomer et par uker av svangerskapet, mens andre kan ha alvorlig kvalme som varer hele døgnet gjennom hele svangerskapet.

For noen kan det være så alvorlig at de må være borte fra jobb eller i verste fall bruke medisiner for å kunne fungere. Nå har Nordeng utviklet en app, «MinSafeStart», som skal hjelpe gravide mot svangerskapskvalme.

– Akkurat nå bruker vi appen i et forskningsprosjekt, der vi undersøker om en samtale med en farmasøyt tidlig i svangerskapet kan være med på å bedre egenomsorg og bedre kvinnens innsikt i hva som er trygge medisiner å bruke, forklarer hun.

Appen vil bli tilgjengelig for publikum på et senere tidspunkt.

Ikke helt planlagt

For Wiik har det vært en litt annerledes helg.

– Det har vært overveldende mange tilbakemeldinger, og jeg er glad for at jeg kan underholde folk litt, selv om det ikke var helt måten jeg hadde planlagt å fortelle det på, sier hun.