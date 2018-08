Går mot krisevalg for Stefan Löfven

En ny måling gjort av Aftonbladet viser at Löfven sitt parti, Socialdemokraterne, ligger an til å gjøre et svært skuffende valgresultat.

Det er mindre enn tre uker til valgdagen, og Sveriges statsminister har en jobb å gjøre for å unngå partiets dårligste valgresultat siden 2010.

Krisemåling

Da fikk Socialdemokraterne 30,7 prosent av stemmene. Nå viser Aftonbladet sin meningsmåling at partiet ligger på under 25 prosent oppslutning, og det er ingen tendenser som tyder på at det skal gå oppover de neste ukene.

En oversikt over partiet sin oppslutning, viser at S fikk 45,3 prosent av stemmene under valget i 1994. Siden den gang har det kun gått én vei, og det er nedover. Nå har partiet altså nådd sin laveste måling noensinne, med en oppslutning på 25 prosent.

Men det dårlige valgresultatet betyr ikke at Löfven sine dager som statsminister er talte. Hans hovedmotstander om statsministerjobben, Ulf Kristersson i Moderaterna, ser heller ikke ut til å gjøre et brakvalg.

I 2014 fikk Moderaterna 23,3 prosent av stemmene. Og knappe tre uker før valget ligger de på 20,9 prosent oppslutning.

Minimal avstand

For de tre rød-grønne partiene, Vänsterpartiet (V), Socialdemokraterna (S) og Miljöpartiet de gröna (MP), er avstanden opp til høyresiden derfor kun 0,7 prosent. Ifølge Aftonbladet er det mye som fortsatt kan skje, 20 dager før valget.

Det innvandringskritiske og høyreorientere partiet Sverigedemokraterne (SD), får en oppslutning på 18,8 prosent på den siste målingen.

Det er litt dårligere enn snittet de fem siste ukene, som ifølge Aftonbladet ligger på rundt 20 prosent. SD har doblet oppslutningen i hvert eneste riksdagsvalg siden 2008, men dette kommer ikke til å skje nå, skriver avisen.

– Splitter landet

I forrige uke tente svartkledde ungdommer på over 100 biler i Göteborg-området. Statsminister Stefan Löfven sa til TV 2 at han frykter at SD kan profittere på bilbrannene, med sitt innvandringskritiske budskap og lovnader om å slå hardt ned på kriminalitet.

– De splitter jo landet, og sier at de ikke er svenske nok og ikke ordentlige mennesker fordi de er muslimer. Vi bygger samfunnet sammen, og jeg er helt overbevist om at de fleste mennesker vil ha fellesskap og samhold for det er det som er den svenske modellen, sier Löfven.

Målingen til Aftenposten viser at de foreløpige vinnerne er Vänsterpartiet og Centerpartiet, som ser ut til å gjøre sine beste valg på flere tiår.