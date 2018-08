Molde-spiller frifunnet i voldtektssaken

Mandag falt dommen i rettssaken mot den voldtektstiltalte Molde-spilleren. Spilleren ble frifunnet i Romsdal tingrett.

Han må likevel betale en oppreisningserstatning på 150 000 kroner.

Statsadvokaten har besluttet å anke frifinnelsen.​

Flertallet av dommerne er kommet til at det foreligger rimelig og fornuftig tvil hva angår skyldspørsmålet. Flertallet mener at det ikke kan ses bort fra at hendelsesforløpet i det vesentlige kan ha vært som beskrevet av Molde-spilleren.

Hva gjelder spørsmålet om oppreisningserstatning heter det i domsavsigelsen at flertallet "er av den oppfatning at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at Molde-spilleren har hatt samleie med kvinnen mens hun sov, og at hun i kombinasjon med beruselse ikke var i stand til å motsette seg dette."

Beviskravet for å dømmes etter straffeloven er høyere enn for å bli idømt oppreisningserstatning. For å idømme straff kreves det tilnærmet sikkerhet, mens det i spørsmålet om erstatning holder med klar sannsynlighetsovervekt i denne typen saker.

Etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt «skade» på en person, pålegges å betale skadelidte oppreisning for «den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke–økonomisk art». Det samme gjelder etter bokstav b for den som har «tilføyd krenking eller utvist misleg atferd som nevnt i § 3-3». Dette omfatter blant annet straffeloven § 291. Rettens leder er kommet til at Molde-spilleren utvilsomt har foretatt handlingen.

Flertallet anser at det er klar sannsynlighetsovervekt for at Molde-spilleren foretok handlingen selv om han holdt det for sikkert eller overveiende sannsynlig at hun var ute av stand til å motsette seg den.

I en pressemelding skriver Molde FK at klubben "tar dommen i Romsdal Tingrett til etterretning. Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, klubben og andre. Molde FK vil gi flere uttalelser etter at klubbens administrasjon og styre har gitt saken en grundig behandling. Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere mulige utfall."

TV 2 pratet med Molde-spillerens forsvarer Øyvind Panzer-Iversen like etter frifinnelsen.

– Den umiddelbare reaksjonen er at det er riktig å frifinne ham på bakgrunn av det bevisbildet som forelå. Det kom ikke som noen overraskelse at det ble en frifinnende dom, sier Panzer-Iversen.