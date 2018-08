Michelle White (32) og Scott Plumley (41) fra Bristol i England møtte hverandre for to år siden via en datingnettside.

I løpet av et par måneder flyttet Scott inn hos Michelle, og ble raskt far til hennes to små barn.

I fjor sommer gikk 41-åringen ned på kne og fridde til sin store kjærlighet.

De spinket og sparte for å kunne arrangere drømmebryllupet en gang i fremtiden.

Uhelbredelig kreft

Scott hadde i lengre tid slitt med magesmerter, og torsdag 9. august kollapset han på stuegulvet.

Michelle ringte ambulansen, og forloveden ble fraktet til sykehuset.

Mandag 13. august fikk Scott påvist uhelbredelig kreft i spiserøret.

– Scott hadde fått kreft i fjerde stadiet. De oppdaget det for sent, og kreften hadde da allerede spredd seg til leveren hans. Det var ikke noe de kunne gjøre, sier Michelle til nettstedet Bristol Live.

– Jeg spurte hvor lenge han hadde igjen, og forventet at de skulle si «et par måneder», så jeg kunne få tatt ham med hjem. Men de sa at det bare ville ta noen uker, eller et par dager, forteller 32-åringen.

Giftet seg to dager senere

Paret informerte alle venner og familie, og bestemte seg for å gifte seg på sykehuset så fort som overhodet mulig.

Onsdag 15. august, to dager etter den grusomme beskjeden, ga de hverandre sitt «ja» omringet av sine nærmeste. Utenfor sykehuset tok de bryllupsbilder.

– Han var så sterk og kjempet virkelig hardt selv om han hadde store smerter, forteller Michelle til nettstedet.

Over 200 bryllupsbilder senere ble det for mye for Scott. Han måtte legge seg i sykesengen.

På kvelden kom familien tilbake og ifølge Michelle hadde de en fin kveld sittende rundt sengekanten.

– Han var så glad og smilte gjennom hele kvelden. Han var blitt svakere, så jeg planla å tilbringe natten der. Jeg fikk en stol ved siden av sengen hans og tok på meg pyjamasen. Moren og søsteren hans dro rundt elleve på kvelden, og han ble fort dårligere. Vi skjønte at dette var slutten, forteller hun.

Døde bryllupsnatten

Michelle og Scott fikk de siste timene sammen alene etter at familien reiste.

– Han var så sliten etter den lange og følelsesladde dagen. Jeg satt ved hans side og holdt han i hånden mens han smilte. Han sa hele tiden at han var lei seg og at han elsket meg. Jeg holdt ham og kysset ham, og han tok tre åndedrag, og jeg sa: «Det går fint, jeg vil klare meg, du kan dra nå og slippe smerten».

Natt til torsdag 16. august – halvannen time over midnatt – døde Scott.

Michelle, som mesteparten av livet har jobbet på sykehjem, sier at det var den fineste avslutningen på livet hun har vært vitne til.

Nå har hun og Scotts familie startet kronerulling for å finansiere hans begravelse. I skrivende stund har de fått inn over 54.000 norske kroner på kun tre dager.

– Jeg trodde jeg skulle få 20 eller 30 år med ham. Han hadde gjort meg så lykkelig de siste to årene. Han var den typen som alle vil huske. Alltid veldig vennlig og hjalp alltid de som trengte det. Nå må jeg gjøre en siste ting for ham.