Det opplyser Den Japanske Olympiske Komité (JOC) mandag.

Spillerne ble observert i Jakartas red light district i forrige uke ikledd Japans offisielle landslagsantrekk.

Den turen ble skjebnesvanger for kvartetten Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato og Keita Imamura.

Ifølge den olympiske komiteen betalte spillerne de prostituerte for sex.

– Jeg føler en form for skam, sier Japans chef de mission Yasuhiro Yamashita.

– Vi beklager det som har skjedd på det sterkeste og vil tilby spillerne grundig veiledning, fortsetter han.

Det er uklart hva som skjer med spillerne videre. Japans basketballsjef antyder at spillerne vil få en saftig straff.

– Vi vil beklage til det japanske folk, til den olympiske komité og til alle som følger basketball for denne beklagelige hendelsen. Vi vil bestemme oss for en passende straff for de fire spillerne når vi får alle fakta på bordet. Vi må jobbe hardere for å sørge for at en slik skandale ikke skjer igjen, sier Yuko Mitsuya.