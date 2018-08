Lørdag 7. februar i 2015 var tre menn samlet på et hotellrom i Oslo sentrum. Den ene var musikeren Paul Simmons (25) fra Romerike. De to andre var sørlendingen Marius Groth (35) og bergenseren Eirik Vad (38). Begge er tidligere dømt for flere bedragerier.

På et tidspunkt denne lørdagen fikk Simmons hjertestans. Det skjedde etter at han fikk i seg en cocktail med rusmidler.

25-åringen ble fraktet til Ullevål sykehus, men livet hans sto ikke til å redde. Mandag, to dager etter episoden på hotellrommet, ble respiratoren koblet fra.

Politiet trodde først at det dreide seg om en vanlig overdose, men så fikk de opplysninger som gjorde at de startet en drapsetterforskning.

Marius Groth og Eirik Vad ble pågrepet, siktet og tiltalt for å ha drept Simmons og for å ha svindlet ham for 766.000 kroner. Begge var også tiltalt for svindelforsøk og drapsforsøk mot en mann i 50-årene.

Musikeren Paul Simmons ble 25 år gammel. (Foto: Privat)

Dømt til 10 og 15 års fengsel

I tillegg var Groth alene tiltalt for to andre forhold: Voldtekt av en kvinne og for å ha misbrukt en mann han hadde svindlet.

I mai og juni ble saken behandlet i Oslo tingrett. De har erkjent bedragerier, men har hele veien nektet for å ha drept Simmons med rusmidler.

Aktor, statsadvokat Cecilie Schløsser Møller, ba om 21 års forvaring for Groth og 17 års fengsel for Vad. Mandag falt dommen: Groth og Vad fikk henholdsvis 15 og 10 års fengsel for uaktsomt drap på Paul Simmons.

Duoen ble dømt på alle punkter i tiltalen. Det var VG som først omtalte dommen.

I dommen slås det fast at de begge må holdes ansvarlige for 25-åringens død, men retten fant ikke grunnlag for å dømme mennene for forsettlig drap.

– Familien til Paul sier at de er skuffet over at retten ikke dømte de for forsettlig drap, men de samtidig glade for at de holdes ansvarlige for hans død, sier bistandsadvokat Gunhild Lærum til TV 2.

Bistandsadvokat Gunhild Lærum. Foto: NTB Scanpix

TV 2 har foreløpig ikke fått en kommentar fra de to mennenes forsvarere.

Politiadvokat Christian Hatlo sier at påtalemyndigheten er godt fornøyd med at retten har fulgt deres bevisvurderingen som legger til grunn at Groth og Vad må holdes ansvarlige for Simmons død.

– Nå er det opp til Riksadvokaten om saken skal ankes til lagmannsretten, sier Hatlo.

Politiadvokat Christian Hatlo. Foto: NTB Scanpix

Pengene var borte

I rettssaken fikk offentligheten høre mer om omstendighetene rundt dødsfallet.