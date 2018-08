Aston Martin og James Bond har en lang og god historie sammen. For det britiske entusiastmerket har linken til Agent 007 gitt utrolig mye viktig publisitet.

Ja, mange mener det kanskje ikke hadde vært noe Aston Martin i dag, uten den unike merkevarebyggingen merket har fått fra James Bond-filmene opp gjennom årene. Noe tilsvarende hadde det definitivt ikke vært mulig å kjøpe seg til.

Deres vakreste bil

Den mest kjente av dem alle er "Goldfinger" – der James Bond fikk hjelp av en Aston Martin DB5 full av spesialeffekter. Filmen var en kjempesuksess da den kom, og har blitt stående som en klassiker.

Det samme har DB5, som blir ansett som Aston Martins kanskje vakreste bil. Den har forlengst blitt et samlerobjekt.

James Bond og Aston Martin – den kombinasjonen har mange et forhold til. Foto: Scanpix.

Veldedig formål

Nå går Aston Martin i gang med et prosjekt som sier mye om hvor viktig DB5-historien er for dem. De skal nemlig produsere 28 helt nye eksemplarer av klassikeren.

Utseendemessig skal de være identisk med originalen fra 1963, men under skallet er det ventet at Aston Martin benytter anledningen til å gjøre bilen mer moderne og mer driftssikker enn opphavet.

Og ja: De skal også få noen av spesialløsningene vi husker fra filmen. Men neppe de mest ekstreme...

25 eksemplarer skal bygges for salg, i tillegg skal Aston Martin ha ett eksemplar, filmselskapet Eon Productions skal ha én bil – og en siste skal auksjoneres bort, inntektene fra det salget skal gå til et veldedig formål.

35 millioner kroner

Aston Martin har vært gjennom mange opp- og nedturer i sin historie. Merkevarebyggingen gjennom James Bond-filmene har vært utrolig viktig for merket.

Hva så med prisen på de 25 bilene? Jo, her kan du ikke akkurat forvente deg noe billigsalg. Prisen Aston Martin går ut med er på 3,3 millioner pund, eller rundt 35 milioner kroner, med dagens kurs. Det er ikke kjent om eksisterende Aston Martin-kunder skal få noen forrang her, eller om bilene skal selges på det åpne markedet.

De nye DB5-eksemplarene skal bygges ved Aston Martins fabrikk i Newport Pagnell, nord for London. Her ble også den originale DB5 produsert. De første (heldige) kundene skal få bilene sine sent neste år.

