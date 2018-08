I tillegg til de sju, ble 15 personer lettere skadet. Ti av disse var politibetjenter. Det skriver det franske brannvesenet på Twitter.

Brannen brøt ut i en leilighet i Aubervilliers rundt klokken 18.30 lokal tid. Rundt 100 brannmenn måtte bistå i slukkingen før brannen var under kontroll.

Den skal ha startet i loftet i en to etasjers bygning. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Den franske avisen Le Parisien skriver at det var snakk om fem barn, inkludert ett spedbarn, og to voksne som ble alvorlig skadet i det de omtaler som en katastrofe.

20minutes skriver at en kvinne skal ha fått et hjerteinfarkt på stedet. Hun ble gjenopplivet, men tilstanden skal være svært kritisk for kvinnen.

Frankrikets innenriksminister, Gérard Collomb, hyller nødetatene på Twitter. Han skriver at hans tanker først og fremst går til de pårørende.

Også Aubervilliers borgermester, Meriem Derkaoi, omtaler brannen som svært alvorlig på Twitter. Hun hilser til brannvesenet og sender sine tanker til ofrene og deres familier.

#Aubervilliers : l’incendie est désormais éteint.

Je salue la mobilisation exemplaire des @PompiersParis et des policiers qui sont intervenus immédiatement pour mettre en sécurité les habitants.

Mes premières pensées vont aux blessés et aux personnes hospitalisées. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 19. august 2018

En mor og hennes tre barn omkom i en brann i den samme kommunen i slutten av juli. En ti-åring er anklaget for å ha startet brannen med en lighter og en klut inne i bygningen.

(©NTB)