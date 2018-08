Real Madrid – Getafe 2-0 (1-0)

Cristiano Ronaldo har forlatt den spanske hovedstaden, men de hvitkledde gigantene klarte seg fint uten portugiseren.

Det tok 20 minutter før sesongens første mål var et faktum. Et innlegg fra Gareth Bale ble bokset ut av Getafe-keeperen. Men ikke lengre enn til Dani Carvahal, som headet ballen i nettet.

Ramos i fokus

Hjemmelaget fortsatte å styre det meste på Santiago Bernabeu. Først pekte dommeren på straffemerket etter at Sergio Ramos gikk i bakken, for så å se at linjemannen markerte for offside.

Så banket Ramos ballen i nettet etter et frispark, men ble avblåst for å rive ned en Getafe-spiller i forkant.

Dermed gikk Real Madrid til pause med 1-0-ledelse, etter å dominert den første omgangen.

Den andre omgangen startet akkurat som den første.

Bale-suser

​Etter 51 minutter var det Marco Asensio som sto for forarbeidet, mens Gareth Bale ventet bak i feltet. Når ballen nådde waliseren klinket han den ned i hjørnet, og scoret i åpningskampen for fjerde sesong på rad.

2-0 til vertene var høyst fortjent, og like etterpå kunne det blitt mer. Asensio tok saken i egne hender denne gangen, men skuddet fra distanse smalt i stolpen.

Flere mål ble det ikke, selv om Real Madrid fort kunne pyntet ytterligere på resultatet. Det blir uansett tre poeng til hovedstadslaget i serieåpningen.