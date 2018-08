Kristiansund-Rosenborg 0-2

Rosenborg spilte ingen stor kamp, men nysigneringen Issam Jebali viste seg frem og bidro til at trønderne reiste hjem fra Kristiansund med alle tre poengene.

Anders Konradsen sørget for RBK-ledelse, mens Jebali kronet en god debut med å sette inn kveldens andre.

Artikkelen oppdateres!

Innbytter åpent ballet

Det var lenge en jevnspilt kamp, der vertene klarte seg vel så bra som sine langt mer meritterte gjester.

Mot slutten av første omgang Dan Petter Ulvestad en gyllen mulighet etter en corner, men lagene gikk til pause på 0-0.

Utover i andre omgang fester Rosenborg grepet mer og mer, og etter 65 minutters spill satt den for trønderne.

Debutant Jebali fant innbytter Anders Konradsen, som avsluttet og tvang Sean McDermott til å gi en retur.

Alexander Søderlund og Issam Jebali kjempet begge for å være først på ballen, men det ble til slutt tuppet ut til Konradsen. På forsøk nummer to gjorde han ingen feil, og ordnet 1-0 for Rosenborg.

Debutanten doblet

Sju minutter senere doblet gjestene ledelsen på vakkert vis.

Birger Meling fant Jebali ute på venstrekanten. Han tok seg inn i boksen, dro seg forbi en KBK-forsvarer og kronet debuten ved å på vakkert vis curle ballen i lengste fra skrått hold.

To minutter før full tid ble målscoreren byttet ut, og erstattet med Rosenborgs andre nysignering i sommervinduet - serberen Djordje Denic (22).