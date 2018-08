Brann - Sarpsborg 08 2-0

Etter en vanvittig kjøpefest på siste dag av overgangsvinduet styrket Brann troppen før innstpurten i gullkampen.

Men mot Sarpsborg 08 valgte Lars Arne Nilsen å starte med nysigneringene Christian Eggen Rismark, Ruben Yttergård Jenssen og Daouda Bamba på benken. Det var kun Thomas Grøgaard som fikk tillit fra start av spillerne som nettopp har kommet til Bergen.

Brann klarte seg bra uten forsterkningene på banen. Vito Wormgoor og Steffen Lie Skålevik scoret hvert sitt mål og sørget for at serielederne tok en kontrollert seier over høytflyvende sarpinger.

Brann holder fremdeles unna på toppen av tabellen, selv om Rosenborg ligger hakk i hæl.

Bergenserne leder tabellen med ett poeng foran Rosenborg, og seks poeng foran Haugesund på tredjeplass.

– Det var en tett og jevn kamp hvor Brann var mest effektive. De har hentet mange spillere, og de blir spennende å se om de klarer å holde trykket oppe hele sesongen, sa Raymond Kvisvik i FotballXtra på TV 2.

Slik var kampen:

Brann kjemper med nebb og klør for å holde Rosenborg, Haugesund og Molde bak seg på tabellen.

Og bergenserne trengte bare fem minutter til å ta ledelsen mot østfoldingene.

Midtstopper Vito Wormgoor tok turen opp i boksen til gjestene på et innkast. Ballen falt ned i beina til nederlenderen, som ikke lot seg be to ganger. 29-åringen hamret til med ryggen mot mål, og ballen gikk i en perfekt bue i nettet bak Aleksandr Vasyutin i buret til Sarpsborg 08.

– Det er helt åpent dette. Sarpsborg har et godt nok lag til å slå tilbake, sa Raymod Kvisvik i FotballXtra på TV 2.

Men det var hjemmelaget som skapte de største sjansene. Gilbert Koomson var bare centimetere fra å øke ledelsen til 2-0 for rødtrøyene, men headingen strøk utsiden av stolpen.

Doblet ledelsen

Det utviklet seg til å bli en sjansefattig affære mellom de to topplagene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0 til Brann.

Lars Arne Nilen måtte åpenbart ha sagt noe fornuftig i pausen, for det tok bare fire minutter før Brann økte ledelsen til 2-0. Nok en gang var det et langt innkast som havnet i beina til en spiller med rød drakt. Denne gangen var det Steffen Lie Skålevik som straffet Sarpsborg 08, og satte ballen i nettet fra kloss hold.

Ruben Yttergård Jenssen og Daouda Bamba ble byttet inn med 20 minutter igjen av kampen, til stor begeistring fra hjemmefansen. Ingen av nykommerne klarte å sette sitt preg på kampen.

Kampen endte 2-0 til rødtrøyene, og Brann holder unna for Rosenborg, som vant 2-0 over Kristiansund.

Slik startet lagene:

BRANN (4-3-3): Sahin-Radlinger - Teniste - Acosta - Wormgoor (K) - Grøgaard - Barmen - Orry Larsen - Haugen - Rolantsson - Lie Skålevik - Koomson.

SARPSBORG 08 (4-4-2): Vasiutin - Tveita - Utvik - Tamm - Thomassen - Halvorsen - Singh - Zachariassen - Larsen - Mortensen - Strand Larsen.