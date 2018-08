Brighton med sjokkseier mot Manchester United: – Ydmykende

Brighton – Manchester United 3-2

– Tabber. Vi gjorde tabber, og ble straffet for det. Vi gjorde feil i avgjørende øyeblikk. Når vi scoret 2-1-målet var kampen helt åpen. Men rett etterpå ga vi dem 3-1. Da var det vanskelig psykisk å komme tilbake, sier Mourinho etter tapet.

Se sammendrag øverst

Brighton-veteran Glenn Murray sendte laget sitt i føringen med en lekker scoring etter 25 minutter, og etter det så hjemmelaget seg aldri tilbake.

Brighton doblet ledelsen like etterpå, før Romelu Lukaku reduserte. Men like før pause fikk Brighton straffe. Pascal Gross sendte ballen i mål, og ble matchvinner hjemme mot Manchester United for andre året på rad.

Fire minutter på overtid fikk United straffe. Paul Pogba satte ballen i mål, og sørget for 3-2. Nærmere kom ikke gjestene. Like etter var tapet et faktum.

– Vi prøvde. Spillerne prøvde. Men reduseringen kommer for sent, sier Mourinho.

– Det er ikke bare at de taper, de taper på en veldig ydmykende måte. Dette må være et av de absolutte bunnpunktene i Mourinhos karrière i United, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Endringer

José Mourinho gjorde endringer etter 2-1-seieren i serieåpningen. Både Romelu Lukaku og Anthony Martial var med fra start mot Brighton, det samme var Ashley Young. Det var dog ikke Alexis Sanchez, som heller ikke var med på benken.

Sjokkerte United

Etter 25 minutter var det hjemmelaget som overraskende gikk opp i ledelsen. Et flott angrep endte hos veteranen Glenn Murray foran mål, som på herlig vis flikket ballen forbi David De Gea.

Verre skulle det bli for Mourinhos menn. Bare tre minutter senere var Brighton på farten igjen. Etter en corner havnet ballen til slutt hos Shane Duffy inne i feltet. Han klinket ballen ned i hjørnet bak en sjanseløs De Gea, og 2-0 var et faktum.