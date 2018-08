Lørdag kveld falt en britisk kvinne over bord fra cruiseskipet Norwegian Star på vei til Venezia.

Et sted i Adriaterhavet oppdaget man at kvinnen var borte fra skipet, og det ble satt i gang en leteaksjon i området hvor man trodde hun hadde falt ut.

Hele ti timer senere ble hun funnet i havet av en kroatisk redningsbåt, skriver Sky News.

Utslitt

Kvinnen, som ikke er navngitt, ble fraktet til land i Kroatia. Kort tid etter hun ble reddet, snakket hun med den kroatiske nyhetskanalen HRT.

– Jeg var i vannet i ti timer. Disse fantastiske mennene reddet meg, sa kvinnen om mannskapet på skipet som fant henne.

Redningsskipets kaptein, Lovro Oreskovic, fortalte at kvinnen var helt utslitt da hun ble reddet opp fra havet.

– Vi er utrolig glade for å ha reddet et liv, sa kapteinen.

Startet etterforsking

Cruiseskipet Norwegian Star er eid av Norwegian Cruise Line, som tidligere var norskeid. Da kvinnen falt ut i havet, befant cruiseskipet seg nesten 100 kilometer fra Kroatias kyst.

– Vi er glade for å høre at kvinnen er funnet i live og i god behold. Hun vil snart bli gjenforent med sin familie, uttalte en talsperson for Norwegian Cruise Line.

Den britiske ambassaden i Kroatia er varslet om hendelsen, og det er startet en etterforskning for å undersøke hvordan kvinnen kunne falle fra skipet.