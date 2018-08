I januar ble Manchester City-stjernen David Silva pappa under dramatiske omstendigheter.

Sønnen Mateo kom til verden altfor tidlig, etter bare 25 uker, og tilbrakte de fem første månedene av sitt liv på sykehuset.

Først i mai ble ble han skrevet ut, og søndag - åtte måneder etter at han kom til verden - var Mateo for første gang med når hans fotballstjernepappa skulle spille kamp.

Det var et rørende øyeblikk da lille Mateo var pappas ballgutt da lagene stilte seg opp før kamp start.

Spillemessig gikk det også overlegent bra for City, som banket Huddersfield 6-1.

David Silva markerte seg med et praktfullt frisparkmål fra 20 meter tidlig i andre omgang, før han ble byttet ut til stående ovasjoner etter 64. minutter.

Da Silva tuslet av banen viste tv-kameraene lille Mateo som fulgte med på tribunen.

– Se her da, dette var fint. Det var tunge og slitsomme opp- og nedturer på sykehuset for David Silva og hans kjære. Utrolig fint å se de på tribunen nå. Å hylle pappa som scoret et kunstmål i sin 250. Premier League-kamp, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Silva har tidligere snakket om hvor mye den forståelsen Pep Guardiola viste ham da sønnen kjempet for livet har betydd.

– Jeg vil si takk til fansen, lagkameratene mine, de ansatte, klubben og spesielt manageren som har vist forståelse for min situasjon. Du er et fantastisk menneske, sa han ifølge .