– Jeg må nok prøve en sesong å se hvor fort jeg klarer å løpe på 800-meter, sier Filip Ingebrigtsen til TV 2 etter 2.-plassen i NM.

Thomas Roth stakk av med seieren på tiden 1.50,63, og slo Ingebrigtsen med 15 hundredels sekund. Sistnevnte mener løpet ble som forventet, med tanke på treningenshverdagen.

– Sånn som vi trener nå er det ikke hardt nok eller høy nok fart (for 800-meter). Det er litt for mye mengde, det er derfor det kombineres godt med 1500- og 5000-meter. For Henrik og Jakob er det nok optimalt. Jeg er kanskje akkurat en 1500-meter-løper, og hvert fall ikke lengre, fortsetter Ingebrigtsen.

På bedringens vei

​Ingebrigtsen har slitt med ribbeinsbrist den siste tiden, men følte seg bedre under dagens konkurranse. Pappa Gjert var fornøyd med innsatsen på 800-meteren, og avskriver ikke at distansen får høyere prioritet i fremtiden.

– Filip har veldig gode forutsetninger for å løpe fort på 800 meter. Men foreløpig er det den 3:30-grensa som har vært den viktigste. Så det var det absolutt viktigste i år, og det har han nå gjort. Så nå får vi ta en ny vurdering, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Planlegger mot OL 2020

​​I september begynner team Ingebrigtsen planleggingen for neste sesong, som blant annet inneholder VM i Quatar.

– OL 2020 er det viktigste. Så alle planene for 2019 kommer til å ta hensyn til 2020. Vi må ta en diskusjon nå i september om hvordan vi skal legge det opp, for det blir annerledes. Vi kan ikke gjøre det samme i 2019 som vi ellers hadde gjort. For vm kommer for sent. Når VM i Doha kommer, så er vi allerede normalt sett i trening for 2020-sesongen, sier pappa Ingebrigtsen.

– Kanskje VM ikke blir så viktig, legger han til.

Nedprioriterer dere VM?

– Nei, det sier jeg ikke. Kanskje. Vi må gjøre noen beslutninger. Vi trenger et godt nok treningsgrunnlag for 2020, og da kommer VM relativt sent.​

Mesterskapet, som arrangeres i Doha, har blitt kritisert fra flere hold. På grunn av varmen vil mesterskapet arrangeres på høsten, fra 28.september til 6. oktober.

Hva synes dere om at det internasjonale friidrettsforbundet endrer tidspunktet for VM?

– Vi liker det ikke. Det kommer to måneder for sent. Det er fryktelig mye. Da må du gjøre store endringer i sesongforberedelsene dine, og det får stor konsekvens for året etterpå. Så vi må ta noen vurderinger, sier suksesstreneren.

Warholm fikk kongepokalen

Karsten Warholm ble tildelt sin fjerde strake kongepokal under friidretts-NM i Byrkjelo.

Den regjerende europa- og verdensmesteren på 400 meter hekk la inn en god søknad da han tok NM-gullet på favorittdistansen med den sterke tiden 49,01 fredag.

Lørdag tok han i tillegg gullet på 400 meter under ufyselige forhold som bidro sterkt til at tiden ikke ble bedre enn 47,32. Juryen falt likevel ned på at Warholm leverte den sterkeste søknaden om å få kongepokalen.

22-åringen var et eneste stort smil etter tildelingen.

– Jeg er egentlig glad i å dele, men denne er jeg veldig glad i å ha hjemme i hylla. Jeg er glad den endte opp i min hule hånd. En stor ære, sa Warholm til NTB.

– Det føles helt uvirkelig

Sigrid Borge fikk kongepokalen på kvinnesiden. Hun kastet 60,70 meter da hun tok NM-gullet i spyd. Det holdt også til Osterøy-jentas aller første kongepokal.

– Dette føles helt uvirkelig. Det er nesten så jeg skjelver litt. Jeg kunne nesten ikke forestilt meg å klare dette, sa spydprofilen til NTB.