– Vi jobber fortsatt med tekniske undersøkelser av leiligheten. Kvinnen sitter fortsatt i arresten, og hun vil bli avhørt på nytt, sier politiadvokat Jon Granrud i Øst politidistrikt til NTB søndag ettermiddag.

Kvinnen er siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand.

– Hun er fortvilet og sjokkert og stiller seg helt uforstående til siktelsen. Det er hva jeg kan si, sier kvinnens forsvarer, advokat Sille Heidar, til VG.

Politiet tror dødsfallet kan ha skyldtes en fallulykke, basert på opplysninger i den foreløpige obduksjonsrapporten. Mannen, som er i 60-årene, ble funnet i sin egen leilighet i Drøbak natt til lørdag.

– En nabo av mannen var vitne til dødsfallet, og kvinnen ble pågrepet basert på opplysninger fra vitnet og andre etterforskningsopplysninger. Naboen observerte at mannen lå livløs på gulvet, og hun kom seg inn i leiligheten. Hun forsøkte å hjelpe den avdøde, og det var hun som varslet ambulanse og politi, sier Granrud.

Politiet har etterlyst vitner som var til stede under Jonas Fjeld-konserten i Drøbak fredag kveld. Både den avdøde mannen og den siktede kvinnen var på konserten, ifølge Granrud.

– Vitner har beskrevet at et par kranglet høylytt under konserten. Vi kan ikke stadfeste at det paret er den avdøde mannen og den siktede kvinnen, men vi vil undersøke de opplysningene nærmere, sier politiadvokaten.

