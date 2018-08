I Norge er det rundt 600 oppdrettsanlegg i sving til enhver tid. Det brukes tonnevis av fiskefór hver dag, men langt fra alt blir spist av opdrettsfisken som befinner seg på innsiden av merdene.

Avfallsstoffer som overskuddsfór svever rundt i sjøen og blir spist av villfisken.

Kvalmende fangst

38 år gamle Monica Snyen Restad elsker å fiske.

– Det er ren terapi å stå og fiske, sier hun og slenger snøret uti.

Men i sommer fikk hun noe på kroken som gjorde henne opprørt. Eller forbannet er vel mer riktig å si.

– Jeg smiler på det første bildet fordi det alltid er gøy å få stor fisk. Men det var før jeg sløyet den, forteller hun.

Monica og mannen så fort at seien de dro over ripa var uvanlig feit. Men de var ikke forberedt på innholdet i magen på villfisken.

Monica Snyen Restad er glad i å fiske. Foto: Foto: privat

– Leveren var kjempesvær og veltet ut av magen. Og når vi åpnet magesekken rant det pellets ut. Kjøttet var rosa og løst. Det var så kvalmende, sier Monica med et grøss.

– Det stinker

​Lederen i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland, Bjarte Erstad, ser på bildene til Monica av villfisken full av pellets.

– Fjernsyn og bilder viser ikke lukt. Det stinker. Og når kjøttet er mykt og ekkelt, er det rett og slett uappetittelig, påpeker Erstad.

Foto: Monica Snyen Restad

Dette er et stort problem langs hele kysten vår i området der det finnes oppdrettsanlegg, forteller han. Såkalt «pelletssei» er ikke nødvendigvis giftig, men den blir som oftest hevet over bord av hobbyfiskerne.

– Pellets påvirker villfisk negativt

– Selv om det er dette fiskefóret oppdrettslaksen spiser, påvirker den villfisken på en annen og negativ måte, sier Erstad.

– En oppdrettsfisk har en kontrollert og forutbestemt livssyklus. Den melkes, fóres, medisineres og slaktes på gitte datoer, forklarer han. Slik er det ikke med villfisk. Den følger ikke noe program så den spiser og spiser helt til vi får den på kroken.

– Oppdrettslaksen som ligger i butikken er tømt for pellets. Villfisken vi fisker er full av pellets, sier Erstad.

I området der Monica fisket, ligger oppdrettsanleggene tett. Bare i Langenuen utenfor Tysnes i Hordaland, ligger det fem anlegg på rekke og rad. Alle vet at de ikke bør fiske rett i nærheten av anleggene, men selv et godt stykke unna får fritidsfiskerne villfisk full av pellets.

I sommer opplevde Ole Martin Rykkje fra Norheimsund det samme. Han endte opp med å kaste omlag 100 kilo fisk siden hele fangsten var «pelletssei». På spørsmålet om han ikke er litt fisefin som ikke vil spise fisken, ler han godt.

Ole Martin Rykkje måtte kaste 100 kg sei full av pellets.

– Jeg har prøvd. Selv om du klarer å se bort i fra hvor ekkel den ser ut og hvor vondt den lukter, så er den ubrukelig. Siden den er så løs i kjøttet, faller den fra hverandre i panna og blir en ganske guffen smørje, forteller han.

Innrømmer at det er et problem

Landsforeningen for oppdretterne, Sjømat Norge, vedgår at den feite leveren er et tydelig tegn på at villfisken blir negativt påvirket av oppdrettsnæringen. Dette prøver de kontinuerlig å gjøre noe med, sier regionsjef havbruk vest, Hans Inge Algrøy.

– Oppdrettsnæringen skal ikke forurense omgivelsene, sier Algrøy.

Han forteller at oppdretterne har iverksatt tiltak og har stadig bedre kontroll på mengden fór som slippes ut i merdene. Men på spørsmål om hvorvidt disse tiltakene er gode nok, svarer han:

– Vi må innrømme at tiltakene ikke virker godt nok så lenge vi ser villfisk som påvirkes på denne måten, sier Algrøy.

Både Monica og Ole Martin mener det er uholdbart at oppdrettsnæringen får ødelegge villfisken på denne måten.

– Jeg synes det er forjævlig at det skal være lov å gjøre dette, tordner Monica.