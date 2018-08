Se spurten i vinduet øverst

Den siste etappen av Ladies Tour of Norway ble avsluttet med tre knallharde runder i Halden og et flatt oppløp.

Der var Marianne Vos den sterkeste, slik som på de to foregående etappene.

– Det ser trolig lett ut hvis du kun ser på resultatlistene, men det var det overhode ikke. Bare se på ansiktet mitt nå, sa en sliten Vos til TV2.

For den tre-dobbelte verdensmesteren har vært uslåelig på norsk jord. Tre etappeseire og sammenlagtseieren i Ladies Tour er fasiten når det norske rittet nå er ferdig.

Og dagens innsats var intet annet enn én maktdemonstrasjon. For på de avsluttende rundene i Halden, var det en støtecup norske veier sjeldent har sett.

– Alle angrep, Anemick Van Vleuten, Lucinda Brandt, de gikk én etter én. Jeg prøvde bare å ta lukene og holde meg på hjulene til de som angrep, men det kostet naturligvis mye krefter. Inn på de siste to kilometerne var jeg nokså sikker på at jeg hadde kontroll på sammenlagtseieren, og da fokuserte jeg på etappeseieren, sa Vos til TV 2 etter målgang.

Knalltøft felt

Blant rytterne som kjempet mot Vos om seieren på dagens etappe, var også Susanne Andersen. 20-åringen fra Stavanger har en giftig spurt, men fikk ikke fullklaff på den avsluttende etappen.

– Jeg lå veldig bra an med ca 3-400 meter igjen, men jeg lå på første rekke, så jeg prøvde å finne le fra vinden et sted. Gjennom de to siste svingene mister jeg litt posisjonen, og i den siste svingen var jeg nære ved å krasje. Jeg fikk noen på innsiden, så da mistet jeg noen plasser til, sa Andersen til TV 2 og fortsatte:

– Jeg er egentlig veldig skuffet over at jeg ikke fikk det til, for jeg er egentlig veldig nære i dag, så det er litt synd.

Anderesen havnet til slutt rett uten for topp ti, men tror at spurten og nivået kunne holdt til en bedre plassering, hadde hun hatt fullklaff.

– Jeg er ganske sikker på at det kunne holdt til en topp fem, men det er vanskelig og man må gamble litt, konkluderte Andersen.