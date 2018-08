Manchester City - Huddersfield 6-1

Sergio Agüero var tilbake i storslag etter et skuffende verdensmesterskap for Argentina.

30-åringen drev tidvis Huddersfield-forsvarerene til vanvidd med sin enorme fart og styrke, og scoret hattrick da «The Citizens» tok sesongen andre seier.

Først lobbet han inn ledermålet på utsøkt vis etter 25 minutter. Deretter var han nådeløs og satte inn sitt andre mål for dagen med ti minutter igjen av førsteomgangen.

Femten minutter før slutt satte argentineren inn sitt tredje mål for dagen, og sikret seg dermed sitt niende hattrick for Manchester City i ligaen.

Fantomkampen mot Huddersfield gjør at Agüero nå har scoret 146 mål for Manchester City i Premier League etter han kom fra Atlético Madrid i 2011.

– Han blir aldri mett på scoringer. Han jakter hele tiden nye triumfer. For en fantastisk fotballspiller Agüero er, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Manchester City vant 6-1 i det som var en parademarsj fra første minutt. Dermed har Pep Guardiola fått en perfekt start på sesongen med full pott på to kamper.

Slik var kampen:

De regjerende Premier League-mesterne gikk ut i et forrykende tempo mot Huddersfield på Etihad Stadium.

Allerede etter fire minutter hadde blåtrøyene skapt fire muligheter, og størst av dem alle var det David Silva som sto bak.

Spanjolen la inn til Gabriel Jesus som på utrolig vis ikke greide å stokke beina, og avslutningen fra tre meter gikk rett på Huddersfield-målvakt Ben Hamer.

– Enveiskjøring. Scenen er satt, sa Wikestad fem minutter ut i kampen.

Klasseforskjell

Men da Pep Guardiolas menn slet med å overliste gjestene, bestemte Aguero seg å vise et øyeblikks magi. Hjemmelagets målvakt Ederson slo en strøken ball i bakrommet til den lynraske argentinere. Agüero vendte opp og lobbet ballen elegant over Ben Hamer og i nettet. Det var superspissens mål nummer 144 for «The Citizens» i Premier League.

– Det er så følsomt av Agüero. Manchester City straffer Huddersfield knallhardt, utbrøt Wikestad.

Men Gabriel Jesus ville ikke være noe dårligere enn sin angrepskollega. Brassilianeren plukket opp en løs ball utenfor sekstenmeteren og banket til med en rapp avslutning. Ballen gikk inn helt nede ved stolperoten.

Vertene ledet 2-0 etter halvtimen, men kunne, om de hadde vært litt mer effektive, ledet langt mer. Huddersfield hadde knapt vært på banehalvdelen til hjemmelaget.

Keepertabbe og redusering

Selv om City regelrett maltrakterte Huddersfield i banespillet, fikk de hjelp av gjestene. Ben Hamer skulle bare plukke opp et innlegg som ble slått inn i feltet, men presterte på merkelig vis å miste ballen. Agüero var årvåken og straffet sisteskansen knallhardt med å sette inn sitt andre mål for dagen.

– Ben Hamer har en mareritt-dag på jobb. Den skal han holde syv dager i uken, sa Wikestad.

På et av få angrepsforsøk i førsteomgangen skulle gjestene få uttelling. Et innkast ble stusset videre til Jon Stankovic som hadde løpt seg fri fra markeringen inne i boksen. Sloveneren satte inn reduseringsmålet fra kloss hold.

Reduseringen ble det siste som skjedde i en førsteomgang hvor hjemmelaget dominerte fullstendig.

Frisparkperle

Og festen var på ingen måte over. To minutter ut i andreomgangen banket David Silva inn hjemmelagets fjerde scoring på et fantastisk frispark.

Spanjolen skrittet opp på 20 meter og skrudde ballen over muren, og helt opp i krysset.

– Ai ai ai. Hamer er fullstendig sjanseløs. For en skikkelse Silva har vært etter han ankom Premier League. Her viser han fram sine ferdigheter, sa Wikestad.

Silva fikk stående applaus fra publikum da han ble tatt av banen med 25 minutter igjen av kampen. Spanjolen har den siste tiden snakket om problemene rundt fødselen til sitt siste barn, og City-fansen vet å sette pris på sin midtbaneelegant.

Hattrick og selvmål

Etter sin andre scoring hadde Agüero prøvd seg utallige ganger i jakten på hattrick. Femten minutter før slutt skulle det endelig lykkes for argentineren. Benjamin Mendy slo et perfekt innlegg som Agüero flikket videre i lengste hjørne.

Fem minutter før slutt satte Terence Kongolo ballen i eget nett, og fastsatte dermed sluttresultatet til 6-1 for Manchester City.

Huddersfield var aldri i nærheten av å kunne matche de regjerende Premier League-mesterne på Etihad Stadium, og måtte tidlig innse at sesongens andre tap var et faktum.

City har på sin side fått en strålende start på sesongen med to seire og syv scoringer på to kamper.

Slik startet lagene:

MANCHESTER CITY (3-5-2): Ederson - Kompany - Stones - Laporte - Bernardo Silva - Gündogan - Fernandinho - David Silva - Mendy - Agüero - Jesus.

HUDDERSFIELD (5-3-1): Hamer - Smith - Stankovic - Schindler - Kongolo - Löwe - Billing - Hadergonaj - Sabiri - Pritchard - Mounie.