Spansk politi har pågrepet tre personer som er mistenkt for drap, drapsforsøk og frihetsberøvelse, ifølge nyhetsbyrået TT.

Ifølge den lokale avisen La Opinión de Málaga, rykket politiet ut til et hus i Mijas sør for Malaga klokken 19 fredag kveld etter meldinger om skrik.

Politiet opplyser at de fant to svenske menn bundet, begge med skudd- og knivskader, ifølge den spanske avisen El Mundo.

Den ene døde på stedet og den andre ble fraktet til sykehus i Malaga.

Ifølge det svenske utenriksdepartementet er den avdøde og den skadde to svenske statsborgere i 30-årene.

Torturert med hageredskaper

Ifølge lokale medier skal de to ofrene ha blitt torturert med kniver, skytevåpen og hageredskaper.

Aftonbladet siterer spanske aviser som beskriver hendelsen som grotesk og kaller åstedet for et «mareritt». Blodflekker, kulehull og en gul spade ble funnet på stedet sammen med de to mennene.

Den spanske avisen Diario Sur indikerer at kidnapperne trodde at også den skadde mannen var død da de forlot eiendommen. Han skal ha klart å krype ut fra eiendommen og be om hjelp, skriver avisen.

Mannens tilstand betegnes som kritisk.

Forsøkte å rømme

Ni timer senere ble tre svenske menn på 20, 24 og 27 år pågrepet etter samarbeid mellom spansk og svensk politi, ifølge Aftonbladet.

De tre skal ha avlyst en reise tilbake til Sverige og var på vei til Marokko da de ble pågrepet i en bil. De skal ha forsøkt å rømme fra flere politiinspeksjoner underveis før de endelig ble pågrepet i byen San Roque nær Gibratlar.

Ifølge Aftonbladet kan det svenske utenriksdepartementet kun bekrefte at en av de mistenkte er svensk statsborger. De jobber nå med å få tak i mer informasjon, ifølge nyhetsbyrået TT.

(©NTB/ TV 2)