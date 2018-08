Den belgiske fotballstjernen har i lang tid vært ryktet bort fra Stamford Brigde, men etter 3-2 seieren mot Arsenal, la han ryktet dødt.

– Alle vet hva jeg sa etter verdensmesterskapet, men jeg er lykkelig her, sier 27-åringen til The Guardian og fortsetter:

– Mye har blitt sagt, mye dumt også, men jeg er glad. Jeg har to år igjen av kontrakten, så vi får se hva som skjer.

Hva slags dumhet Hazard sikter til, vites ei, men Hazard minner oss på at pipa tidligere har hatt en helt annen lyd.

For etter seieren i bronsefinalen i VM, sa belgieren som scoret det siste målet i nevnte kamp, dette:

– Etter seks vidunderlige år i Chelsea kan tiden være inne til å gjøre noe annet. Spesielt etter dette verdensmesterskapet. Jeg kan selv avgjøre om jeg vil bli værende eller bli, men Chelsea må ta den endelige avgjørelsen om de vil gi slipp på meg. Alle vet hvilken destinasjon jeg foretrekker, sier Hazard til belgiske Het Laatste Nieuws.

– Forlate klubben i år? Jeg drar ikke

Sitatet satte igang en lang rekke spekulasjoner om hvor neste stoppested ville bli. 27-åringen skal blant annet ha stått høyt på ønskelisten til Real Madrid, men den spanske hovedstaden får vente.

– Forlate klubben i år? Jeg drar ikke. Overgangsmarkedet i England er stengt. Klubbene kan fortsatt selge spillere, men ikke signere nye. Det ville vært litt rart hvis de solgte meg nå, og ikke kan hente inn en erstatter, poengterer Hazard til The Guardian.

Belgieren kom fra den franske klubben Lille i 2012, og kontrakten med London-laget løper til 2020.

Bekymret Sarri

Gårsdagens uttalelse fra Hazard, gir nok manager Maurizio Sarri litt lavere puls i dagene og ukene som kommer. For italieneren innrømmer at han har vært litt urolig.

– Jeg var bekymret for det, sa Sarri til The Guardian, vel vitende om at oversangvinduet i Spania er åpent ut måneden.

– Men første gangen jeg snakket med han, var jeg sikker på at han ville bli. Så jeg var bekymret i 20 dager, ikke noe mer, sier Sarri og fortsetter:

– Teknisk så er Hazard en av de best ei Europa for øyeblikket, men han må jobbe med fysikken.

Og gjør Hazard dette, tror den nyansatte manageren at belgieren kan bli den beste i verden.​