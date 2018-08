I den canadiske hovedstaden Ottawa har historien om den tidligere bankansatte som i 1958 tømte safen for 260.000 dollar og spaserte ut dørene uten den fjerneste mistanke blitt en legende.

Mannen bak, Boyne Lester Johnston, fikk tilnavnet «Champagne-raneren» etter at han virkelig levde livet til det fulle mens han var på rømmen.

Men ifølge Alex McMahon, vindirektøren ved spisestedet Riviera som nå opptar lokalene som en gang tilhørte nevnte bank, ble de ikke klar over at han var i live før en høyst spesiell reservasjon tikket inn denne uken.

– Det var en legende for oss, men det var ingen av oss trodde han fortsatt var i live, sier McMahon til CBC.

Johnston ønsket nemlig å se igjen banken han ranet for så mange år siden, og da han fant ut at det nå var et spisested, reserverte han og en venn like godt bord.

– Reservasjonen ble gjort av vennen hans, og i notatene hadde han skrevet at «jeg tar med meg vennen min tilbake til banken han ranet», sier McMahon.

ETTERLYST: Det ble utlovet store summer for informasjon som ledet til Johnstons arrestasjon tilbake i 1958. Foto: @dineriviera/Instagram

På rømmen i 17 dager

I dag tilsvarer 260.000 dollar nærmere 2,2 millioner dollar – eller 18,5 millioner norske kroner. Summen Johnston kom seg unna med den oktoberfredagen tilbake i 1958 var altså av en meget respektabel størrelse.

Det ble utlovet en dusør på 10.000 dollar for informasjon som ledet til den da 27 år gamle Johnstons arrestasjon.

I etterlysningen, som ble publisert i flere aviser, ble Johnston beskrevet som en som kledde seg pent, tilbrakte mye tid på nattklubber, en champagne-drikker og en som trivdes godt i det kvinnelige selskap.

Johnston ble til slutt pågrepet på nettopp en nattklubb - etter 17 dager på rømmen. Da han ble arrestert, skal han ha sagt «jeg visste at jeg kom til å bli tatt».

Han ble dømt og sonet fire år i fengsel for ugjerningen.