Passasjerene på et norsk charterfly er flyfaste i Thessaloniki i Hellas. Flyet skulle lande i Norge klokken 21.30 lørdag.

Etter det TV 2 kjenner fikk passasjerene utdelt bagasjen sin, og ble plassert på et hotell over natten.

Hendelsen berørte140 passasjerer.

Ikke tilbudt mat

Jonatan Ellefsen (23) var på vei hjem fra en vennetur i Hellas, og var blant de strandede passasjerene.

– Vi har ikke spist siden klokken fem, og har heller ikke fått tilbud om noe mat fra flyselskapet, sier Ellefsen til TV 2.

Flypassasjerene måtte først sitte i det fulle flyet i 2.5 timer på flyplassen i Kavala. Der var det ikke aircondition, og de fikk kun utdelt et glass med vann hver.

– Det var vel omtrent 34 grader ute, så det ble ganske så varmt, sier Ellefsen.

Kontrabeskjed

Årsaken til hendelsen skal være en feil i en trykkventil på flyet. Hele flyturen skulle egentlig ta tre og en halv time.

– Da vi først lettet fikk vi en ny kontrabeskjed etter 15 minutter. Det skal ha vært feil med samme ventil igjen, og vi fikk beskjed om at flyet måtte lande, sier Ellefsen.

Det ble derimot komplikasjoner med landingen. Flyet var for tungt for å lande, og de måtte fly rundt i 45 minutter for å bruke opp drivstoffet. Etter de 45 minuttene kom det derimot et nytt skjær i sjøen.

FORSINKET: Passasjerene på flyet er booket om, og skla etterplanen fly til Oslo søndag formiddag. Foto: privat

– Da fikk vi beskjed om at vi er omdirigert til Thessaloniki. Så det ble en halvtimes flytur til neste flyplass, sier Ellefsen.

På Thessaloniki flyplass fikk alle passasjerene utdelt bagasjen sin. Og de måtte vente lenge før de fikk noe som helst informasjon om overnatting. De ble heller ikke tilbudt mat eller drikke.

– Vi var ganske oppgitte, for å si det slik, sier han.

Bekrefter teknisk feil

Den danske pressekontakten i SAS Mariam skovfoged bekrefter ovenfor TV 2 at et fly måtte omdirigeres på grunn av tekniske problemer.

– Alle passasjerene skal sove på hotell i natt, så flys de tilbake til Oslo i morgen, sa Skovfoged tli TV 2 sent lørdag kveld.

Passasjerene ble ombooket til et fly med planlagt avgang klokken 11.30 søndag formiddag. Skovfoged kan ikke si med sikkerhet hvorfor passasjerene ikke har fått utdelt mat og drikke, men sier man av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan servere mat om flyet flyr lavt.

– Vi beklager selvfølgelig til passasjerene for hendelser. Vi har forsøkt å ta tak i situasjonen på best mulig måte, og for SAS er det sikkerheten som er viktigst, sier Skovfoged.

Ellefsen og vennegjengen reiser via Ving. Selskapet ble kritisert tidligere i sommer på grunn av håndteringen av forsinkede fly, og manglende informasjon til passasjerene. Da var det over tusen ferierende nordmenn som ble strandet på Rhodos.