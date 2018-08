Thomas Gullestad mottok Folkets Amanda: – Og jeg skulle ikke bli skuespiller en gang

Lørdag kveld gikk Amandaprisutdelingen av stabelen i Haugesund, og norsk filmbransje var samlet til fest.

Det ble en stor overraskelse for alle da regissør Leon Bashir (39) stormet scenen og tok mikrofonen midt under showet.

Opptaket ble fjernet fra sendingen før det ble sendt på TV, og prisutdelingen gikk sin gang.

Ble beste kvinnelige hovedrolle

Andrea Berntzen, som hadde hovedrollen i Utøya 22. juli, ble kåret til beste kvinnelige hovedrolle. Det var hennes første hovedrolle.

Hun mistet nesten munn og mæle da hun sto på scenen. Hun rettet sin takketale til regissør Erik Poppe, som så svært rørt ut i salen.

– Tusen takk for at du turte å satse på meg, for alle de gode samtalene vi har hatt, og for alt du har lært meg, sa hun.

Solveig Koløen Birkeland vant pris for beste kvinnelige birolle for samme film.

Laget film om eget liv

Iram Haq vant sin første pris for beste regi, for filmen Hva vil folk si.

Det var en svært lykkelig regissør som gikk opp på scenen,

– Tusen, tusen takk for denne anerkjennelsen! Dette betyr så utrolig for mye for meg. Som mange vet, så er filmen inspirert av mitt eget liv. Jeg har levd et utstøtt liv fordi jeg ville være meg. Jeg håper denne filmen kan inspirere andre, sier Iram Haq.

Hva vil folk si vant også prisen for beste norske kinofilm.

Vant Folkets Amanda

De siste månedene har publikum selv kunne stemme frem Folkets Amanda på TV2.no, og de nominerte ble Prebz & Dennis – The Movie, Utøya 22. juli og Den 12. mann.

Prisen gikk til sistnevnte, og Thomas «Fingern» Gullestad, som hadde sin første filmrolle, ble så glad at han bannet løs i beste sendetid.

– Jeg skulle ikke en gang bli skuespiller en gang, og så plutselig står jeg her! Det er jo jævelig gøy, hvis det er lov å si, å ta imot prisen fra den aller mest rettferdige juryen av dem alle, nemlig folket! sier han.

Ærespris til Saabye Christensen

Amandas ærespris gikk til Lars Saabye Christensen, som mottok prisen til stående applaus fra salen.

– Tusen takk. Alle vet at film er den mest kostbare, byråkratiske, utmattende og irriterende måten å fortelle historier på. Derfor er det så bra at noen gjør det. Og når det lykkes – når det virkelig lykkes – er det en uslåelig fabel, sa Lars Saabye Christensen.