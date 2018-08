Kroatiske Ivan Strinic blir tvunget til å sette fotballkarrieren på vent grunnet hjerteproblemer. Det skriver BBC.

31-åringen, som startet VM-finalen for Kroatia, signerte for Milan så sent som i juli. Nå bekrefter klubben at han er midlertidig suspendert fra all konkurransedrevet idrett etter at det ble oppdaget en hjertefeil etter en rutinekontroll.

Klubben uttaler at kroaten må gjennom flere tester i nær fremtid.

Forsvareren har tidligere spilt for Hajduk Split, Dnipro, Napoli og Sampdora. Han står med 49 landskamper for Kroatia.

Strinic var fast inventar på den kroatiske venstrebacken under sommerens VM.