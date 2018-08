Norsk 20-åring historisk - klar for US Open og Masters

HISTORISK: Viktor Hovland er kvalifisert for US Open og Masters. Foto: Benjamin A. Ward/NGF / NTB scanpix

Viktor Hovland imponerer i det amerikanske amatørmesterskapet i golf. 20-åringen er klar for finale og dermed kvalifisert for US Open og Masters.