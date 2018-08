Fredag avviste den sveitsiske byen Lausanne en søknad om statsborgerskap fra et muslimsk par.

Sveitsiske myndigheter bekrefter at avvisningen blant annet kom etter paret nektet å håndhilse på kommunalt ansatte av motsatt kjønn. Det skriver BBC.

De understreker at paret viste manglende integrering og respekt for likestilling mellom kjønnene.

Ikke integrert

Ordføreren i Lausanne sier i en uttalelse at religionsfrihet står skrevet i lokale lover, men at ikke religionsutøvelse står over loven.

Paret sleit også med å besvare spørsmål stilt av det motsatte kjønn.

Sveitsiske myndigheter sier fremtidige statsborgere må være godt integrerte i det sveitsiske samfunnet, demonstrere en tilknytning til Sveits, dets institusjoner og respekt for sveitsiske lover.

Myndighetene ville ikke avsløre detaljer om paret, men lokale medier opplyser at de er fra et Nord-Afrikansk land. De ble heller ikke spurt om hvilken religion de praktiserer, selv om lokale myndigheter sier det var åpenbart hvilket livssyn de tilhørte.

Myndighetene presiserte at paret ikke ble avvist på grunn av religionen sin, men på grunn av mangelen på respekt for likestilling.

«Grunnloven og likestilling mellom menn og kvinner hersker over fordommer», sa Pierre-Antoine Hilbrand, som var en del av kommisjonen som intervjuet paret. Han sier også at han er svært fornøyd over beslutningen om å ikke gi paret statsborgerskap.

Det er flere måneder siden intervjuet fant sted, og paret har nå 30 dager på å anke avgjørelsen.

Flere kontroversielle avgjørelser

Dette er ikke første gang Sveits får internasjonal oppmerksomhet i media på grunn av muslimske statsborgere. I 2016 ble det avslørt at to syriske gutter fikk tillatelse til å ikke håndhilse på kvinnelige lærere.

Det er en sveitsisk tradisjon å håndhilse på læreren som et tegn på respekt, og nasjonen reagerte kraftig på skolens avgjørelse. Det førte til at myndighetene trakk tilbake tillatelsen til guttene, og suspenderte familiens ønske om statsborgerskap.

I januar 2017 bestemte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at muslimske jenter må ha svømmetimer med gutter i gymtimen. Avgjørelsen kom etter et sveits-tyrkisk foreldrepar anket saken flere ganger i Sveits uten å få medhold.