7. juli ble Camilla Herrem og mannen Steffen Stegavik foreldre til lille Theo.

Lørdag, bare seks uker etter fødselen, spilte håndballstjernen kamp igjen.

– Følte meg sånn her i dag når jeg fikk spille 10 minutter av kampen i dag, skriver Herrem på Instagram, under et bilde der det ser ut som hun svever.

Sola-stjernen er henrykt over å gjøre comeback.

– Seks uker etter fødsel og ikke spilt kamp siden desember, så var det utrolig deilig å være tilbake igjen, skriver Herrem.

Herrem flyttet hjem forrige sesong, men det endte med skuffelse for Sola.

Fra sidelinjen kunne en gravid Herrem bare se på når lagvenninnene måtte gi tapt i kvaliken mot Ræling.

Da var hun langt nede, og innrømmet overfor TV 2 at førstedivisjon ikke var ligaen hun hadde sett for seg å spille i, og at fremtiden var uviss.

– Nei, det er jo ikke det. Vi får bare se hva vi skal gjøre. Jeg må ta en prat med Thorir og høre hva han tenker, sa Herrem til TV 2.

Men da den verste skuffelsen hadde lagt seg, kunne Sola bekreftet at Herrem ble værende for å være med på å spille laget opp til øverste nivå igjen.

Med et imponerende comeback bare seks uker etter fødselen, ser det ut til at Sola får gleden av den meritterte vingen gjennom hele sesongen.

Sola sesongåpner i førstedivisjon den 19. september. Da tar de imot Stabæk i Åsenhallen.