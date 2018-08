Katten Bruno blir kalt alt fra verdens kuleste katt, til en av de mest krevende kattene ute for adopsjon.

Den syv år gamle katten har tatt sin seiersgang på nett, men ingen har enda adoptert den overvektige katten.

Bruno bor for tiden på Wright Way Shelter som er et hjem for dyr som søker nye eiere basert i Chicago, USA. I et Facebook-innlegg søker de etter et nytt hjem for den elleve kilo tungen katten, som er «for kul til å være hjemløs».

I innlegget beskriver de den underfundige Bruno, med alle sine merkelige krav for trivsel.

Krevende katt

I Facebook-innlegget skriver hjemmet at han har et par spesielle personlighetstrekk, blant annet at han står på bakbeina mens han tigger etter mat. Ifølge CBS Chicago kan katten bli stående og tigge etter mat i opptil 30 minutter.

«Nei, fosterforeldrene mine lærte meg ikke dette. De er ikke helt sikre på hvor jeg har det fra», skriver Wright Way Shelter i innlegget.

Han liker også å bli klappet mens han spiser. Han kan gjerne spise uten å bli klappet, men da vil han mjaue uavbrutt til noen klapper ham.

Vannbehovet trenger også spesialbehandling, da vannskålen må stå i et helt annet rom enn det matskålen eller andre mennesker befinner seg i.

Brunos fremtidige eiere må gjerne plassere flere vannskåler i flere forskjellige rom i huset, for å sørge for at han drikker.

Katten elsker å bli klappet – men bare på hodet eller langs ryggraden. I tillegg er han en skravlete katt, og man må dermed kunne gi ganske mye oppmerksomhet hvis man ønsker å gi Bruno et fint hjem. Katten liker også å leke, men kun med én spesifikk fjærkledd leke.

«Ja, jeg vet jeg er EKSTRA», står det i innlegget.

Mange søkere

Bruno ble plassert på hjemmet i april fordi han ikke kom overens med sin tidligere families barn. Til tross for Brunos mange kriterier, beskriver Wright Way Rescue han som en lat og tilbakelent type.

Bruno er en tung katt med sine elleve kilo, men skal ellers være ved god helse. Hjemmet presiserer at de har satt den syv år gamle katten på en diett.

Etter Facebook-innlegget ble publisert, er det delt over 23.000 ganger, og har 24.000 likerklikk. Det er mange som ønsker å adoptere Bruno, og søknadene har rent inn fra hele verden.

I en oppdatering skriver hjemmet at de mange adopsjonsapplikasjonene holder Bruno opptatt, og at han ser nøye gjennom alle for å finne sin fremtidige familie.

«Ekte katter har former»

Hjemmet har mottatt alt fra vanlige internett-søknader med ønsker om å adoptere katten, til sanger som erklærer sin kjærlighet til Bruno.

En kvinne basert i Chicago leverte et anbefalingsbrev skrevet av sjefen sin, i tillegg til en selvskrevet sang. Der synger hun blant annet:

«Jeg visste ikke at jeg kunne kjenne på en kjærlighet som dette. Wright Way Rescue, gjør det som er rett. Jeg kommer til å gi ham det beste «furever» hjemmet, fordi Bruno er min livs kjærlighet».

Sangen avsluttes med strofen «ekte katter har former».​