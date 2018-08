Spanjolene reddet Chelsea i ellevill femmålskamp: – En klassiker

Kjempet seg tilbake

For det var ikke Arsenals dag framfor mål. Femten minutter før pause fikk Henrikh Mkhitaryan nesten en identisk mulighet som klubbkamerat Aubameyang blåste over mål tidligere i omgangen. Den tidligere Manchester United-spilleren greide heller ikke å presse ballen under tverrliggeren, og misbrukte sjansen til å gi «The Gunners» muligheten til å kjempe seg tilbake i kampen.

Men, da det første forsøket gikk himmelhøyt over mål, satt det andre klistret i nettet. Mkhitaryan lot seg ikke be to ganger og dunket til fra utsiden av sekstenmeteren. Ballen gikk via hånden til Chelsea-målvakt Kepa Arrizabalaga og i mål.

– Han nøler ikke et sekund. Det er instinktet som sier at han skal skyte. God avslutning fra Mkhitaryan, sa Hangeland.

Etter en begredelig åpning på kampen hadde Arsenal nå stilt inn siktet. Etter fine kombinasjoner utenfor boksen til vertene fant målscorer Mkhitaryan nigerianeren Alex Iwobi men et flott innlegg. Iwobi var sikker og satte inn utligningen for gjestene.

– Arsenal har virkelig spilt seg opp de siste 20 minuttene. De har rett og slett vært livsfarlig, sa Hangeland.

Tam andreomgang

​Hvis førsteomgangen var et fyrverkeri, ble andreomgangen en heller tam affære. Ingen av lagene greide å opprettholde tempoet fra de første 45 minuttene.

Kanté sto bak den største sjansen for vertene i andreomgangen. Franskmannen fikk avsluttet fra seksten meter, men Mustafi ofret liv og lemmer, og fikk blokkert avslutningen fra den ferske verdensmesteren.

Spansk matchvinner

​Hjemmelaget var det førende laget i andreomgangen, men de greide ikke bryte gjennom forsvarsmuren til Arsenal som virket langt mer solid enn den gjorde i førsteomgangen.

Kanté var igjen frampå femten minutter før slutt. Den lille franskmannen scoret med hode mot Huddersfield i åpningskampen, men da han fikk muligheten med hodet fra fem meter mot Arsenal, gikk forsøket like over mål.

Men da det gjenstod ni minutter kom Marcos Alonso til unnsetning og banket Chelsea i føringen. Spanjolen regisserte den første scoringen, og ble selv den store helten da han ble matchvinner på tampen av kampen mot Arsenal.

Arsenal var nære ved å utligne på overtid da Ramsey prøvde seg fra utkanten av sekstenmeteren, men ballen gikk i nettaket. Nærmere kom aldri Arsenal, og måtte innse at sesongens andre tap er et faktum.

Chelsea på sin side har fått en perfekt start på sesongen med to strake seire.

Slik startet lagene:

Chelsea: Kepa - Azpilicueta - Rüdiger - David Luiz - Alonso - Kanté - Jorginho - Barkley - Willian - Morata - Pedro.

Arsenals: Cech - Bellerin - Papastathopoulos - Mustafi - Monreal - Guendouzi - Xhaka - Mkhitaryan - Özil - Iwobi - Aubameyang.