«Fryktelig feil av Nyland», lød dommen etter at Nyland skulle fange et langt innkast, men i stedet serverte ballen til motspiller. Ipswichs Trevoh Chalobah takket og bukket da han utlignet til 1-1 ut av ingenting.

Det fikk Birmingham Mail til å rette sterk kritikk mot det norske sommerkjøpet. «Ingen god start for Nyland i Villa. Så utilpass ut i debuten for en uke siden og slapp inn to mål. Og har allerede en tabbe her», het det i liverapporten.

For første gang denne sesongen avga Villa poeng. 1-1 borte mot Ipswich er ikke krise, men tar en i betraktning at Villa spilte i over én omgang med en mann mer, forstår en skuffelsen hos bortefansen.

Jonathan Kodjia ga Villa ledelsen etter 21 minutter med sin første scoring på elleve måneder, men Chalobahs utligning etter 36 minutter sørget for uavgjort. Ipswich fikk Tayo Edun utvist etter 39 minutter etter to gule kort, uten at Villa evnet å ta vare på mannskapsmessig overtall.

Nytt Hull-tap

Markus Henriksen har hatt lite å glede seg over etter at han ble utnevnt til Hull-kaptein. Heller ikke hjemme mot Blackburn tok laget sesongens første seier. I stedet ble det 0-1-tap.

Hull ligger under streken etter å ha tatt bare ett poeng på sine tre første kamper i den engelske mesterskapsserien. Bradley Dack scoret sitt annet mål for sesongen like før pause. Det var nok til å sikre Blackburns første trepoenger.

Alexander Tetteys Norwich har som Hull startet svakt poengmessig. Lørdagens 1-2-tap borte mot Sheffield United var virkelig av det sure slaget. Billy Sharps vinnermål kom på overtid. Dermed står også «kanarifuglene» med bare ett poeng på tre kamper.

QPR-fiasko

Queens Park Rangers klappet helt sammen borte mot West Bromwich. Etter 1-1 til pause, raknet det helt for gjestene fra London. Da Hal Robson-Kanu rundet av målfesten sto det 7-1 på resultattavla.

QPR ligger helt sist sammen med Reading. Begge står uten poeng etter tre serierunder.

I mange år spilte Queens Park Rangers på øverste nå. Det samme gjorde Leeds. Elland Road-laget har slitt i årevis, men nå øyner fansen håp om retur til Premier League.

Trenerlegenden Marcelo Bielsa har hatt en svært heldig hånd med Leeds hittil. Trenden bare fortsatte mot Rotherham med 2-0-seier. Dermed har de hvitkledde tatt tre seirer av tre mulige i sesonginnledningen.

